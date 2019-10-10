Мужчина с крестом залез на стол и пытался сорвать пресс-марафон Зеленского (фото)

Пресс-марафон Зеленского пытался сорвать неизвестный (коллаж: РБК-Украина)

Владимир Зеленский продолжает в режиме онлайн общаться с представителями СМИ

На пресс-марафоне Владимира Зеленского с журналистами, который проходит 10 октября, произошел довольно странный инцидент. Некий мужчина с огромным крестом на груди залез на стол и выдвинул президенту странные требования.

Об этом сообщил журналист РБК-Украина Милан Лелич в Facebook, который назвал произошедшее "дичью".

Мужчина потребовал от президента прекратить программу, направленную на поддержку гомосексуализма, легализации проституции и абортов.

"Как реальный средневековый рынок: идет бойкая торговля, приехал князь со свитой, граждане обращаются к нему с челобитными, какие-то скоморохи всех развлекают", - пишет Милан Лелич.

Пресс-марафон Зеленского пытался сорвать неизвестный (скрин: facebook.com/milan.lelich)

В комментариях пользователи довольно иронично отнеслись к странному инциденту на пресс-марафоне.

Кое-кто даже опознал мужчину, который недавно подобным же образом вел себя в киевской маршрутке. Видимо, он нашел площадку покруче.

"Это мужик из маршрутки, недавно стал героем Ютьюба", - написал комментатор.

"Ну и правильно! Ишь ты, развели они тут!"; "Чудак этот реально отжигал. Главный городской сумасшедший, судя по всему"; А в фудкорт посполитых пускают? Без аккредитации?" - высказались пользователи сети.