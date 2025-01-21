"Может, у нее биполярка?". Известная певица засветилась на суде над Максом Назаровым

Украинская певица Анастасия Приходько засветилась на суде над журналистом и бывшим ведущим пророссийских телеканалов "Наш" и "NewsOne" Максом Назаровым (Назаром Диордицей).

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу журналистки Алины Кондратенко.

Почему Приходько пришла на суд над Назаровым?

По словам журналиста, они с исполнительницей поддерживают дружеские отношения, поэтому она решила прийти на суд, чтобы выразить ему свою поддержку.

Впрочем, такое появление вызвало волну возмущения среди пользователей сети, которые активно комментируют ситуацию под соответствующим сообщением.

Може, в неї біполярка? То вона віддана патріотка, то з проросійськими пропагандистами - кращі друзі

А для чого прийшла? Підтримати Мураєвського рупора?

Ну, якщо не знати, як вона турувала свій шлях у шоу-бізнесі, але натомість повестися на ура-патріотизм, то звісно ж, можна щиро дивуватись її появі в групі підтримки

Дивна історія. Але що ми знаємо про Настю Приходько? Яка вона людина? Які має погляди? Мабуть, небагато

Не дарма вона мене завжди дратувала. Я вату носом чую

Настя Приходько в суде над Максом Назаровым (фото: facebook.com/alina.kondratenko)

Отметим, что Анастасия Приходько всегда открыто демонстрировала свою близкую дружбу с пророссийским журналистом, который сотрудничал с телеканалами кума Путина и коллаборационистом Виктором Медведчуком, способствуя легитимизации российских боевиков на Донбассе.

Несмотря на это, артистка продолжает уверять в своей преданности патриотическим ценностям, выступая с благотворительными концертами на Донбассе.

Однако ее позиция вызывает противоречивые оценки, ведь одновременно она поддерживает использование русского языка, что создает определенный диссонанс с ее заявлениями.

Что известно о суде над Максом Назаровым

21 января 2025 года Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения для бывшего телеведущего пророссийских телеканалов "НАШ" и NewsOne Макса Назарова (настоящее имя - Назар Диордица). Он взят под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 12,9 миллионов гривен.

Назарова подозревают в оправдании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, что квалифицируется по частям 2 и 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что во время своих эфиров он приглашал пророссийских экспертов, которые распространяли кремлевскую пропаганду, а также сам высказывал тезисы, оправдывающие действия РФ и военные преступления российских оккупантов.

Прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей без права внесения залога, тогда как защита настаивала на личном обязательстве или домашнем аресте. Суд частично удовлетворил ходатайство обвинения, установив возможность внесения залога. Сам Назаров заявил, что не предавал Украину и работал на ее благо, а также планирует обжаловать решение суда.

Напомним, что 18 января 2025 года Служба безопасности Украины сообщила Назарову о подозрении в антиукраинской деятельности. Расследование продолжается, и в случае доказательства вины ему грозит ответственность согласно действующему законодательству Украины.