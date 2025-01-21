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Экс-ведущему каналов Медведчука Назарову избрали меру пресечения

Вторник 21 января 2025 12:50
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Экс-ведущему каналов Медведчука Назарову избрали меру пресечения Фото: Максим Назаров, бывший ведущий каналов Медведчука (скриншот)
Автор: Сергей Пышкин, Юлия Акимова

В Соломенском районном суде Киева избрали меру пресечения бывшему телеведущему подсанкционных телеканалов "Наш" и NewsOne Максиму Назарову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Назарову назначили два месяца содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 12,9 млн гривен.

Защита подозреваемого просила о домашнем аресте или личном обязательстве. Назаров, в свою очередь, во время суда заявил, что никогда "не предавал" Украину и работал на благо страны на фоне полномасштабной войны с Российской Федерацией (РФ).

Задержание Назарова

Бывшего телеведущего подсанкционных телеканалов "Наш" и NewsOne подозревают в оправдании российской агрессии против Украины.

18 января стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) провела у Назарова обыски. Отмечалось, что на фоне полномасштабной войны он продолжал привлекать к своим эфирам в YouTube прокремлевских экспертов. В частности во время интервью, как гости, так и лично автор, неоднократно пытались оправдать военные преступления оккупантов.

Также частым гостем у Назарова был прокремлевский блогер, которому в феврале 2024-го объявили подозрение. Согласно данным источников РБК-Украина, речь идет о Дмитрии Корнийчуке.

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Виктор Медведчук
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