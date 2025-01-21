"Може, в неї біполярка?" Відома співачка засвітилася на суді над Максом Назаровим

Українська співачка Анастасія Приходько засвітилася на суді над журналістом і колишнім ведучим проросійських телеканалів "Наш" і "NewsOne" Максом Назаровим (Назаром Діордіцею).

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку журналістки Аліни Кондратенко.

Чому Приходько прийшла на суд над Назаровим?

Зі слів журналіста, вони з виконавицею підтримують дружні стосунки, тому вона вирішила прийти на суд, щоб висловити йому свою підтримку.

Втім, така поява викликала хвилю обурення серед користувачів мережі, які активно коментують ситуацію під відповідним дописом.

Може, в неї біполярка? То вона віддана патріотка, то з проросійськими пропагандистами - кращі друзі

А для чого прийшла? Підтримати Мураєвського рупора?

Ну, якщо не знати, як вона турувала свій шлях у шоу-бізнесі, але натомість повестися на ура-патріотизм, то звісно ж, можна щиро дивуватись її появі в групі підтримки

Дивна історія. Але що ми знаємо про Настю Приходько? Яка вона людина? Які має погляди? Мабуть, небагато

Не дарма вона мене завжди дратувала. Я вату носом чую

Настя Приходько у суді над Максом Назаровим (фото: facebook.com/alina.kondratenko)

Зазначимо, що Анастасія Приходько завжди відкрито демонструвала свою близьку дружбу з проросійським журналістом, який співпрацював із телеканалами кума Путіна та колаборантом Віктором Медведчуком, сприяючи легітимізації російських бойовиків на Донбасі.

Попри це, артистка продовжує запевняти у своїй відданості патріотичним цінностям, виступаючи з благодійними концертами на Донбасі.

Однак її позиція викликає суперечливі оцінки, адже водночас вона підтримує використання російської мови, що створює певний дисонанс із її заявами.

Що відомо про суд над Максом Назаровим

21 січня 2025 року Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід для колишнього телеведучого проросійських телеканалів "НАШ" та NewsOne Макса Назарова (справжнє ім'я - Назар Діордиця). Його взято під варту на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 12,9 мільйонів гривень.

Назарова підозрюють у виправдовуванні збройної агресії Російської Федерації проти України, що кваліфікується за частинами 2 та 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що під час своїх ефірів він запрошував проросійських експертів, які поширювали кремлівську пропаганду, а також сам висловлював тези, що виправдовують дії РФ та воєнні злочини російських окупантів.

Прокуратура клопотала про тримання під вартою без права внесення застави, тоді як захист наполягав на особистому зобов'язанні або домашньому арешті. Суд частково задовольнив клопотання обвинувачення, встановивши можливість внесення застави. Сам Назаров заявив, що не зраджував Україну та працював на її благо, а також планує оскаржити рішення суду.

Нагадаємо, що 18 січня 2025 року Служба безпеки України повідомила Назарову про підозру в антиукраїнській діяльності. Розслідування триває, і у разі доведення вини йому загрожує відповідальність згідно з чинним законодавством України.