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СБУ пришла с обысками к экс-ведущему каналов Медведчука Максу Назарову, - источники

Украина, Суббота 18 января 2025 11:20
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СБУ пришла с обысками к экс-ведущему каналов Медведчука Максу Назарову, - источники Фото: СБУ пришла с обысками к экс-ведущему каналов Медведчука Максу Назарову (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

Утром 18 января СБУ провела обыски у Макса Назарова. Это известный экс-ведущий, который работал на каналах олигархов Виктора Медведчука и Евгения Мураева.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

"СБУ провела обыски у Макса Назарова (настоящее имя - Назар Диордица). Это известный экс-ведущий, который работал на каналах Медведчука и Мураева", - рассказали источники.

После начала полномасштабного вторжения РФ он продолжил привлекать на свои эфиры в YouTube прокремлевских экспертов и оправдывать российскую агрессию.

СБУ провела обыски у Макса Назарова (фото от источников)

В частности, по данным СБУ, во время интервью и сам автор, и гости студии неоднократно пытались оправдать военные преступления оккупантов, в частности ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины.

"Частым гостем фигуранта был еще один прокремлевский блогер, который в феврале 2024 года уже получил подозрение от следователей СБУ. Тогда суд избрал для него меру пресечения - домашний арест, но впоследствии блогер продолжил подрывную деятельность в интересах Москвы", - говорят в СБУ.

Оба фигуранта публично пытались дискредитировать Украину на международной арене и расшатывали общественно-политическую обстановку внутри страны. Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты совершения преступлений со стороны обоих блогеров.

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Как сообщалось, ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще шестерым оккупантам. Среди которых охранник российского "военкора" Евгения (Захара) Прилепина.

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