На популярному курорті в Україні навала настирливих комарів: залітають навіть у вуха (відео)
Фото: в Кирилівці на Азовському морі нашестя комарів (pixabay.com)
Відпочивальники в курортній Кирилівці на Азовському морі скаржаться на комарів, які не дають їм насолодитися відпусткою. Комарів дуже багато, і вони залітають прямо у вуха.
Про це повідомляє Telegram-канал "ХС Харків".
"Фоловери передають привіт з Кирилівки. Тут спостерігається справжнє нашестя комарів", - йдеться в повідомленні.
У коментарях українці розповіли, що комарі на Азовському морі в цьому році кусають навіть вдень. Крім цього, від нашестя комах страждає не тільки Кирилівка, але і Бердянськ з Арабатською стрілкою.
- Їздили в тому місяці. Один вечір було просто жесть, в вуха залітали;
- Кожен рік так;
- Медузи, морські блохи, комарі, сонечка... жесть, а не відпочинок;
- Минулого року теж так було пару днів, потім пропали;
- О 9 годині дня проїхав по Арабатській стрілці до Стрілкового. Весь капот і лобовуха в комарах і кривавих плямах від них. Який там летять на світло. Удень їх тут купа;
- Бердянськ аналогічно;
- Хотіли на балконі повечеряти, а над балконом просто хмара комарні висить. Причому на репеленти їм плювати, ні Офф, ні спіралі ці смердючі їх не відлякують. І ураганним вітром їх не здуває, вони спокійно продовжують робити свою чорну справу.
Нагадаємо, на пляжі курортної Кирилівки юнака вбило струмом. Після НП закрили водні атракціони.
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