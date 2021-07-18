ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Лайфхаки для туристів: як правильно вибрати житло для відпочинку онлайн

Новость на русском →
Неділя 18 липня 2021 13:52
Лайфхаки для туристів: як правильно вибрати житло для відпочинку онлайн Як правильно вибрати житло для відпочинку(Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Сезон відпусток у розпалі й багато хто зараз займається плануванням своїх подорожей і поїздок. Важливими факторами для комфортного відпочинку є умови проживання – готель, база відпочинку, хостели або приватні квартири. Це місце стане домом для мандрівника мінімум на один тиждень і вибирати його потрібно правильно.

Як правильно вибрати житло для відпочинку онлайн – читайте в нашому матеріалі нижче.

Житло має відповідати типу вашого відпочинку

Якщо ви плануєте відпочинок з прогулянками та екскурсіями, то житло варто шукати поруч з пам'ятками. Це може бути історичний центр міста, тому важливо звернути увагу на такі фактори:

  • Розташування далеко від галасливих вулиць
  • Чистота району
  • Шумоізоляція
  • Піша доступність пам'яток
  • Розташування кафе і ресторанів поблизу

Якщо ви будете відпочивати на пляжі та збираєтеся менше рухатися, то важливими стануть такі фактори:

  • Відстань до пляжу, моря
  • Наявність басейну (якщо це готель)
  • Кондиціонер
  • Літня тераса або балкон
  • Віддаленість від жвавих трас

Готель або приватні квартири?

Якщо ви хочете отримати повний комплекс послуг з харчуванням і розвагами для дітей, то вам варто вибирати готель або туристичну базу відпочинку з повним пансіоном. Однак в таких номерах часто немає навіть звичайного чайника або мікрохвильовки – вам доведеться харчуватися на території готелю або відвідувати кафе.

Якщо ви відправляєтеся виключно за враженнями, то оренда квартири допоможе вам заощадити на поїздці. У таких квартирах є кухня, де ви можете готувати самостійно, запрошувати гостей або навіть влаштовувати невеликі вечірки.

Коли потрібно ставити бронь на житло

Найоптимальніший час - після покупки квитків на потрібні дати, оскільки ви можете пролетіти з датою і часом приїзду і від'їзду. Якщо ви впевнені в тому, що квитки зможете знайти на потрібну дату, а поїздка запланована заздалегідь – то можна і трохи раніше.

Також варто враховувати й інші важливі фактори - сезонність і неможливість скасувати бронь безкоштовно. Не всі сайти дозволяють зняти бронь після замовлення або вимагають відшкодування коштів – зазвичай це сума в розмірі вартості однієї доби оренди.

Можна поставити бронь хоч за пів року, але є ймовірність, що ближче до дати відпочинку ціни на житло поміняються.

Центр міста або передмістя

Якщо у вас поїздка з оглядом визначних пам'яток, то не варто бронювати недороге житло на околицях або в передмісті. Різницю ви все одно потім витратите на транспорт, щоб дістатися до історичних об'єктів.

Відносно курортів біля моря це правило діє трохи по-іншому. У місті житло зазвичай дорожче, а до пляжу – далеченько. Якщо є можливість оселитися в передмісті та ближче до моря – то варто житло пошукати саме там. Тим більше, що в таких місцях зазвичай вода і пляжі чистіше, а ось людей набагато менше.

Читайте відгуки

Перш ніж поставити бронь на житло – пошукайте відгуки про нього, почитайте коментарі інших туристів. Великі портали зазвичай розміщують на сторінці житла рейтинги, оскільки не всі мандрівники пишуть коментарі, а ставлять тільки оцінки.

Не полінуйтеся перевірити оголошення про житло на інших порталах, порівняйте фотографії.

Перевірте, чи все є необхідне в номерах або квартирах для вашого комфортного відпочинку, задайте власнику кілька питань про те, що є в апартаментах, де вони знаходяться і що є поруч – це допоможе вам уникнути шахраїв і зробити правильний вибір.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як турфірми обманюють мандрівників.

А також розповідали про те, якими методами користуються шахраї на морських курортах при оренді житла.

Читайте РБК-Україна в Google News
туризм отдых путешествия
LITE
Свято 18 липня: що суворо заборонено робити, і кого привітати з днем ангела
Свято 18 липня: що суворо заборонено робити, і кого привітати з днем ангела