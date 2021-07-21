Стільки медуз ще не бачили: на яких курортах Українах неможливо купатися і чому (відео)

Цьогоріч на українських курортах туристи зіткнулися з величезною кількістю медуз, зграєю сонечок та комарами.

На яких популярних курортах виявили несподіванки - читайте в нашому матеріалі нижче.

Так, на популярному українському курорті Кирилівка, який знаходиться в Запорізькій області, неможливо купатися в Азовському морі через нашестя медуз.

Через це на пляжах дуже мало людей і майже ніхто не купається у морі. Туристи та місцеві жителі виловлюють їх і викидають їх на берег.

Через це вже на піску утворились цілі "гори" з медуз.

Медузы в кирилловке, не, враньё их тут нет #кирилловка #федотовакоса #азовскоеморе #медузыкирилловка Posted by Евгений Гуртовенко on Sunday, July 18, 2021

Багато туристів вирішили проводити час біля басейнів, оскільки медузи відразу ж починають жалити.

Зокрема, у Крилівці тіло дівчинки після купання вкрилося червоними плямами - це опіки, які залишилися після контакту з медузами. Щоб допомогти дитині випробували багато різних засобів, але алергічну реакцію вдалося прибрати не відразу.

Відпочивальники продовжують скаржитися, що вода на курортах Азовського моря швидше нагадує желеподібну масу.

Курорт на Арабатській стрілці у Херсонській області можуть зіпсувати величезні медузи та ненажерливі комарі. Ціна на будиночки в першій лінії стартують від 4500 гривень на добу.

Але все ж таки головна неприємність це медузи розміром з акул. Однак, тільки коли настає вечір то з'являється нашестя комарів, від яких важко заховатись.

А от на Азовському морі в Приморському Посаді розв'язали проблему з тисячами медузами. Так, мертвих тварин вирішили прибрати з берега екскаватором, щоб забезпечити відпочиваючим доступ до води.

На пляжах Одеси з'явилися полчища всім відомих жуків - сонечок. Вони заполонили собою весь морський берег так, що пройти до моря неможливо. Зокрема, нашестя комах помітили на пляжі "Дельфін".

В Одесі на пляжі полчища сонечок (facebook.com/groups)

А за словами туристів, весь пляж в Залізному Порту усіяний вже мертвими сонечками. Причин загибелі комах може бути кілька - зникла їжа, а сонечка харчуються попелиць і в пошуках їжі мігрують.

Саме так вони потрапили на узбережжя моря в Херсонській області. Висока вологість допомогла комахам швидко розмножуватися.

Також є ймовірність, що до масової загибелі сонечок привела хімічна обробка полів від попелиці. Спочатку корівки були у воді й це зробило купання в морі майже неможливим, а потім шторм і хвилі винесли мертвих комах на берег.

У Запорізькій області у Примпосаді показали нашестя медуз, які окупували море поблизу берега і псують відпочинок туристам.

Як пише РІА "Мелітополь", цього року курортний сезон ознаменувався великою кількістю медуз. Але те, що бачать туристи з берега - це лише частина. З висоти пташиного польоту масштаби нашестя медуз просто вражають.