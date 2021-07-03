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На курортах України з'явилися шахраї: будьте обережні!

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Субота 03 липня 2021 12:54
На курортах України з'явилися шахраї: будьте обережні! На курортах України актіізувалися шахраї (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

З початком курортного сезону активізувалися і шахраї, які почали промишляти на сайтах з орендою житла біля моря. Вони беруть передоплату, а потім туристи на місці виявляють, що такого пансіонату або адреси в курортному місті немає.

Схему шахрайства з орендою житла описали у виданні "РІА-М".

Жителі курортної Кирилівки виявили таких шахраїв і попередили відпочивальників про те, що можна позбутися і грошей, і комфортного відпочинку.

"Увага! Будьте пильні з приводу таких оголошень. Людина не пише телефон. Звертайтеся з приводу проживання тільки до перевірених власників баз відпочинку і гостьових будинків", - написав адміністратор групи "Улюблена Кирилівка".

Він розмістив приклад оголошення, які публікують шахраї. Потенційний замовник почав уточнювати деталі проживання, але відповіді отримати так і не зміг. А при перевірці вказаної адреси виявилося, що там знаходиться гостьовий будинок, але виглядає він зовсім по-іншому.

На курортах України з'явилися шахраї: будьте обережні!

Скриншот

Як не потрапити на вудку шахраїв при оренді житла

  • Перевіряйте вказану адресу за допомогою карт Інтернету
  • Поставте питання автору оголошення про те, де знаходяться місцеві визначні пам'ятки.
  • Цікавтеся схемою проїзду від вказаної адреси до вокзалу, центру, розваг.
  • Запитайте про наявність магазинів, супермаркетів, кафе – в радіусі 1-2 км від місця призначення.
  • Якщо автор оголошення не дає точні контакти, номер телефону - варто запідозрити шахрайство.
  • Не переводьте на карту абсолютно незнайомої людини передоплату.
  • Пошукайте в інтернеті відгуки про гостьовий будинок або пансіонат.
  • Не орендуйте житло на сумнівних сайтах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якими хитрощами користуються в банках, щоб виманити більше грошей у клієнтів.

А також розповідали про те, як перевірити iPhone перед покупкою і не отримати стару модель замість нової.

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