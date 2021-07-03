На курортах України з'явилися шахраї: будьте обережні!

З початком курортного сезону активізувалися і шахраї, які почали промишляти на сайтах з орендою житла біля моря. Вони беруть передоплату, а потім туристи на місці виявляють, що такого пансіонату або адреси в курортному місті немає.

Жителі курортної Кирилівки виявили таких шахраїв і попередили відпочивальників про те, що можна позбутися і грошей, і комфортного відпочинку.

"Увага! Будьте пильні з приводу таких оголошень. Людина не пише телефон. Звертайтеся з приводу проживання тільки до перевірених власників баз відпочинку і гостьових будинків", - написав адміністратор групи "Улюблена Кирилівка".

Він розмістив приклад оголошення, які публікують шахраї. Потенційний замовник почав уточнювати деталі проживання, але відповіді отримати так і не зміг. А при перевірці вказаної адреси виявилося, що там знаходиться гостьовий будинок, але виглядає він зовсім по-іншому.

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Як не потрапити на вудку шахраїв при оренді житла