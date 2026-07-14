Иран атаковал танкеры в Ормузском проливе, среди раненых есть украинцы

Иранские крылатые ракеты попали в два танкера ОАЭ в Ормузском проливе. Один член экипажа погиб, среди раненых - два гражданина Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Что известно об атаке

По данным Министерства обороны ОАЭ, иранские ракеты попали в танкеры Mombasa и Al Bahiyah в южной полосе Ормузского пролива, в территориальных водах Омана.

Один член экипажа погиб – он находился на борту Mombasa. Еще восемь получили ранения, четверо из них тяжелые. Среди пострадавших шесть граждан Индии и два гражданина Украины.

В результате атак на обоих судах вспыхнули пожары, которые удалось взять под контроль.

ОАЭ назвали атаку "откровенным нападением" и заявили о праве ответить на эскалацию.

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что вывел из строя два "судна-нарушителя", которые якобы игнорировали предупреждения и пытались пройти заминированным маршрутом, обвинив США в подстрекательстве судов к этому.