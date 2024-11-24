Модный гороскоп. Что нельзя надевать на Новый год 2025 и почему
Наступающий 2025 год пройдет под покровительством Зеленой Деревянной Змеи. Подобрать наряд для празднования можно интуитивно или же опираясь на астрологию. По знаку Зодиака можно не только выбрать подходящие цвета, но и избежать тех, которые могут принести неудачи и несчастье.
РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, какие цвета в новогоднюю ночь могут сыграть с вами и вашим везением злую шутку.
Овен
Что не стоит носить: Избегайте слишком темных и тяжелых цветов, например, черного и коричневого. Они могут "сдерживать" ваш заряд энергии и огненный характер.
Рекомендации: Выбирайте яркие и энергичные оттенки - красный, оранжевый, а также металлические акценты (золото и серебро).
Телец
Что не стоит носить: Старайтесь избегать ярких, кричащих цветов, например, кислотных оттенков. Они могут раздражать вашу чувственную натуру.
Рекомендации: Натуральные цвета земли - зеленый, коричневый, бежевый и пастельные тона. Отлично подойдут одежда из натуральных материалов.
Близнецы
Что не стоит носить: Избегайте монотонных и скучных нарядов, так как они могут ограничить вашу способность к самовыражению.
Рекомендации: Яркие и разнообразные оттенки, такие как голубой, желтый или фиолетовый, а также различные принты и комбинации цветов.
Что нельзя надевать на Новый год по знаку Зодиака (иллюстрация: pixabay.com)
Рак
Что не стоит носить: Избегайте чересчур агрессивных и ярких цветов, которые могут вызвать стресс.
Рекомендации: Пастельные тона, серебристые и перламутровые оттенки, а также изысканные материалы, как шелк или атлас.
Лев
Что не стоит носить: Лев не любит быть в тени, поэтому избегайте слишком темных и мрачных оттенков, таких как темно-синий и черный.
Рекомендации: Золотой, оранжевый, красный - все, что привлекает внимание и подчеркивает вашу харизму.
Дева
Что не стоит носить: Избегайте слишком ярких и перегруженных деталей. Это может нарушить ваш гармоничный стиль.
Рекомендации: Спокойные, нейтральные оттенки - серый, бежевый, оливковый. Подойдут элегантные и сдержанные ткани.
Что нельзя надевать на Новый год по знаку Зодиака (иллюстрация: pixabay.com)
Весы
Что не стоит носить: Избегайте агрессивных цветов, которые могут нарушить баланс вашей личности. Чрезмерно темные оттенки также могут не подойти.
Рекомендации: Пастельные и гармоничные оттенки, такие как розовый, светло-голубой и светлый зеленый.
Скорпион
Что не стоит носить: Яркие и легкомысленные цвета, такие как желтый или яркий розовый, могут "поглотить" вашу загадочную ауру.
Рекомендации: Глубокие и насыщенные цвета - черный, бордовый, темно-синий и фиолетовый. Стильная, слегка дерзкая одежда.
Стрелец
Что не стоит носить: Избегайте слишком строгих и формальных нарядов, которые ограничат вашу свободу и оптимизм.
Рекомендации: Яркие и живые цвета, такие как фиолетовый, синий и красный, а также удобные и непринужденные стили.
Что нельзя надевать на Новый год по знаку Зодиака (иллюстрация: pixabay.com)
Козерог
Что не стоит носить: Чрезмерно легкие и воздушные ткани, а также экстравагантные наряды.
Рекомендации: Традиционные и сдержанные оттенки, такие как темно-синий, серый и черный, в сочетании с классическим стилем.
Водолей
Что не стоит носить: Избегайте скучных и обычных нарядов, которые не соответствуют вашему уникальному стилю.
Рекомендации: Экспериментируйте с необычными цветами, такими как металлические оттенки, синий и бирюзовый, а также одеждой с оригинальными деталями.
Рыбы
Что не стоит носить: Яркие, агрессивные цвета, которые могут нарушить вашу чувствительность и внутренний баланс.
Рекомендации: Спокойные оттенки - бирюзовый, морской, лавандовый, а также мягкие, воздушные ткани, которые создают ощущение легкости и гармонии.
Что нельзя надевать на Новый год по знаку Зодиака (иллюстрация: pixabay.com)
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