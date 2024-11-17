Идеи модного маникюра на Новый год 2025: праздничные варианты на короткие и длинные ногти

Многие модницы уже задумываются, какой маникюр сделать на Новый год 2025. Согласно китайскому гороскопу, покровительницей наступающего года станет Зеленая Деревянная Змея . Главным счастливым цветом этого животного является зеленый и его оттенки, что можно удачно обыграть в своем праздничном образе. Однако и другие цвета принесут счастье.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие цвета подобрать для новогоднего маникюра, чтобы привлечь материальные блага, удачу и любовь.

Как известно, стихия 2025 года - Дерево. Именно поэтому счастливые цвета нового года должны быть похожими на кору. В следующем году счастье принесут такие цвета: желтый, белый, черный, коричневый и золотой.

Зеленый маникюр

Если вы любите минимализм, сделайте однотонный маникюр в одном из модных оттенков зеленого цвета. Среди вариантов, актуальных для 2024-2025 года - темно-зеленый, темно-бирюзовый, изумрудный, оливковый, зеленый мох. Также дизайн можно дополнить стемпингом - то есть перенесением рисунка с помощью штампа с трафарета, наклейкой, блестками, фольгой.

Модный маникюр на Новый год (фото: instagram.com/gelsbybry)

Желтый маникюр

Для новогоднего дизайна можно использовать нежный оттенок молочно-желтого, а дополнить его французским маникюром и изображением снежинок. Еще один вариант - пастельный оттенок желтого.

Маникюр в желтом цвете (фото: instagram.com/thehotblend)

Белый маникюр

Если вы не любите слишком вычурные дизайны, покройте ногти белым или молочным оттенком гель-лака. Такой нейл-арт подойдет к любому наряду на новогодние и рождественские праздники.

Маникюр в белом цвете (фото: instagram.com/thehotblend, instagram.com/oleksandragraham)

Черный маникюр

Многие модницы зимой выбирают черный маникюр. Глянцевое покрытие - это вневременной и элегантный выбор. Такой маникюр подходит как для рабочих будней, так и для праздничных мероприятий и дополняет широкий спектр нарядов. Кроме того, его можно дополнить блестками, градиентом, рисунками, стемпингом.

Черный маникюр (фото: instagram.com/nailsby_ericb, instagram.com/amanda.sudoll)

Коричневый маникюр

Коричневый оттенок сейчас на пике популярности. И если вы еще не делали такой нейл-арт, смело выбирайте однотон или же с различными дизайнами.

Коричневый маникюр на короткие и длинные ногти (фото: instagram.com/zara__europe, instagram.com/thehotblend)

Золотой маникюр

Новогодняя ночь у многих ассоциируется с бенгальскими огнями, фейерверками, блестками и гирляндами. Поэтому такие же мотивы можно воссоздать на ногтях.

Золотой маникюр (фото: instagram.com/thehotblend)