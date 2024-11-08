ua en ru
Пт, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Китайский гороскоп. Какое животное станет символом 2025 года и что это значит

Пятница 08 ноября 2024 20:01
UA EN RU
Китайский гороскоп. Какое животное станет символом 2025 года и что это значит Китайский гороскоп на 2025 год (иллюстрация: GettyImages)
Автор: Полина Иваненко

Уже скоро наступит новый год, а потому многим интересно, какое животное по восточному календарю станет главным символом. Оказывается, в 2025 наступает год Деревянной Змеи.

Что принесет новый год и к чему стоит готовиться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Когда наступает Китайский новый год

Известно, что Китайский Новый год начинается не 1 января, а в день второго Новолуния после зимнего Солнцестояния. И каждый год это событие приходится на разные даты в период с 21 января по 20 февраля.

В этот раз Китайский новый год наступает 29 января. А закончится он 16 февраля 2026 года.

Дізнайтеся, що чекає на вас у 2024 році (фото: freepik.com)

Когда начнется Китайский новый год (иллюстрация: freepik.com)

Какое животное станет символом 2025 года по восточному календарю

Символ нового года - Зеленая Деревянная Змея. Как известно, в Китайском гороскопе 12 знаков-животных. В прошлый раз Змея "правила" в 2013 году, но тогда она была не Деревянной, а Черной Водяной.

Теперь же стихия 2025 года - Дерево. Именно поэтому счастливые цвета нового года должны быть похожими на кору. Как известно, деревья могут быть разными, а потому "палитра" весьма щедра.

Но также стоит учесть цвет самой Змеи, зеленый и все его оттенки будут самыми главными "магнитами" для удачи нового года.

В 2025 году счастье принесут такие цвета:

  • желтый
  • белый
  • черный
  • коричневый
  • темно-золотой.

Кому пощастить у середині жовтня (ілюстрація: freepik.com)

Китайский гороскоп на 2025 год (иллюстрация: freepik.com)

Деревянная Змея - основные характеристики символа 2025 года

Зеленая Змея - мудрая, терпеливая. Она наделена невероятной интуицией, осторожностью и вдумчивая.

Именно поэтому в 2025 году Змея поможет многим людям, которые стремятся "замедлиться" и отказаться от суеты, обрести покой, найти ответы на все вопросы. Также она подарит успех и карьерное продвижение, но только тем, что будет честным. Любая ложь может сильно разозлить Змею, что приведет к проблемам.

Кроме этого, главный символ нового года может подарить любовь и романтику.

Основные характеристики символа 2025 года:

  • трансформации
  • искренность
  • трудолюбие
  • спокойствие
  • устойчивость.

Напомним, ранее мы рассказывали, как определить свой знак по Китайскому гороскопу.

Помимо этого, ранее стало известно, что гороскоп на 2025 сулит большие победы пяти знакам Зодиака.

Во время написания материала были использованы источники: Knowinsiders, China Highlights.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новый год Гороскоп Китайский Новый год Астрология
NEWS
Зеленский назначил новых глав Волынской и Закарпатской ОВА
Зеленский назначил новых глав Волынской и Закарпатской ОВА