В чем нельзя праздновать Новый 2025 год: вещи и цвета, которые отпугивают удачу

Наступающий 2025 год пройдет под покровительством Зеленой Деревянной Змеи . Чтобы получить ее расположение, стоит внимательно подойти к выбору праздничного наряда. Также важно знать, в чем нельзя праздновать, чтобы не отпугнуть удачу.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, какие вещи и цвета в новогоднюю ночь могут сыграть с вами и вашим везением злую шутку.

Как известно, стихия 2025 года - Дерево. Именно поэтому счастливые цвета нового года должны быть похожими на кору. В следующем году счастье принесут такие цвета: желтый, белый, черный, коричневый и золотой.

Считается, что, если не задобрить хозяйку года ее "любимыми" оттенками, то она не будет помогать в течение года. Есть цвета, которые не совпадают с темпераментом Змеи, поэтому от них стоит отказаться.

В каких цветах нельзя встречать Новый год 2025

Черный и серый

Считается, что эти оттенки символизируют мрачность, депрессию и апатию. Поэтому от них точно следует отказаться в новогоднюю ночь, если не хотите потом привнести такую энергетику на весь следующий год.

Не стоит выбирать черное платье на Новый год 2025 (фото: instagram.com/maybycameliaisp)

Красный

Красный часто считают цветом любви и страсти, а также он символизирует агрессию. Для Деревянной Змеи он может стать слишком вызывающим. Если не хотите привлечь в свою жизнь конфликтные ситуации, лучше от него отказаться.

Красная одежда (фото: instagram.com/portrayingmystyle_)

Фиолетовый

Этот цвет может вступать в конфликт с энергией Зеленой Змеи, которая стремится к покою и умиротворенности. Поэтому лучше избегать его, если вы не хотите прожить год в проблемах, напряжении и невзгодах.

Фиолетовое платье (фото: instagram.com/clothingvault_co)

Синий и голубой

Оттенки воды не уместны в новогоднюю ночь, ведь Деревянная Змея олицетворяет другую стихию. Кроме того, вода в китайской астрологии ослабляет энергию дерева, и эти цвета могут создать дисбаланс и привлечь нестабильность.

Синий цвет (фото: instagram.com/reorahcouture)

Яркие неоновые оттенки

Такие цвета противоречат природной цветовой гамме 2025 года и могут сыграть с вами злую шутку - оттолкнуть удачу и привлечь беды.

Неоновые цвета (фото: instagram.com/exclusivebutik.pl)

В каких вещах нельзя встречать Новый год

Старые и неопрятные вещи

Новый год нельзя встречать в очень старых вещах, грязных, неопрятных, с дырками и затяжками. Считается, что на праздник лучше надеть что-то новое, даже если это будет один элемент в образе. Так вы точно привлечете в новый год успех и удачу.

Вещи из змеиной кожи

Категорически не рекомендуют надевать вещи из натуральной кожи питона или змеи. Это может быть воспринято как знак неуважения к символу года. Астрологи предостерегают, что такая ошибка может привести к серьезным испытаниям и потерям в новом году.

В чем нельзя праздновать Новый 2025 (фото: Getty Images)