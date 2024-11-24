Модний гороскоп. Що не можна вдягати на Новий рік 2025 і чому

Наступний 2025 пройде під заступництвом Зеленої Дерев'яної Змії. Підібрати вбрання для святкування можна інтуїтивно або спираючись на астрологію. За знаком Зодіаку можна не тільки вибрати відповідні кольори, але й уникнути тих, які можуть принести невдачі та нещастя.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти, які кольори в новорічну ніч можуть зіграти з вами та вашим везінням злий жарт.

Овен

Що не варто носити: Уникайте занадто темних та важких кольорів, наприклад, чорного та коричневого. Вони можуть "стримувати" ваш заряд енергії та вогненний характер.

Рекомендації: Вибирайте яскраві та енергійні відтінки - червоний, помаранчевий, а також металеві акценти (золото та срібло).

Телець

Що не варто носити: Намагайтеся уникати яскравих та "кричущих" кольорів, наприклад, кислотних відтінків. Вони можуть дратувати вашу чуттєву натуру.

Рекомендації: Натуральні кольори землі - зелений, коричневий, бежевий та пастельні тони. Відмінно підійде одяг із натуральних матеріалів.

Близнюки

Що не варто носити: Уникайте монотонного і нудного вбрання, оскільки воно може обмежити вашу здатність до самовираження.

Рекомендації: Яскраві та різноманітні відтінки, такі як блакитний, жовтий чи фіолетовий, а також різні принти та комбінації кольорів.

Що не можна одягати на Новий рік за знаком Зодіаку (ілюстрація: pixabay.com)

Рак

Що не варто носити: Уникайте надто агресивних та яскравих кольорів, які можуть спричинити стрес.

Поради: Пастельні тони, сріблясті та перламутрові відтінки, а також вишукані матеріали, такі як шовк або атлас.

Лев

Що не варто носити: Лев не любить бути в тіні, тому уникайте занадто темних і похмурих відтінків, таких як темно-синій і чорний.

Рекомендації: Золотий, помаранчевий, червоний - все, що привертає увагу та підкреслює вашу харизму.

Діва

Що не варто носити: Уникайте надто яскравих та перевантажених деталей. Це може порушити ваш гармонійний стиль.

Рекомендації: Спокійні, нейтральні відтінки - сірий, бежевий, оливковий. Підійдуть елегантні та стримані тканини.

Що не можна одягати на Новий рік за знаком Зодіаку (ілюстрація: pixabay.com)

Терези

Що не варто носити: Уникайте агресивних кольорів, які можуть порушити баланс вашої особистості. Надмірно темні відтінки також можуть не підійти.

Рекомендації: Пастельні та гармонійні відтінки, такі як рожевий, світло-блакитний та світлий зелений.

Скорпіон

Що не варто носити: Яскраві та легковажні кольори, такі як жовтий або яскравий рожевий, можуть "поглинути" вашу загадкову ауру.

Рекомендації: Глибокі та насичені кольори - чорний, бордовий, темно-синій та фіолетовий. Стильний, трохи зухвалий одяг.

Стрілець

Що не варто носити: Уникайте надто суворих і формальних нарядів, які обмежать вашу свободу та оптимізм.

Рекомендації: Яскраві та живі кольори, такі як фіолетовий, синій та червоний, а також зручні та невимушені стилі.

Що не можна одягати на Новий рік за знаком Зодіаку (ілюстрація: pixabay.com)

Козеріг

Що не варто носити: Надмірно легкі та повітряні тканини, а також екстравагантні вбрання.

Рекомендації: Традиційні та стримані відтінки, такі як темно-синій, сірий та чорний, у поєднанні з класичним стилем.

Водолій

Що не варто носити: Уникайте нудних і звичайних нарядів, які не відповідають вашому унікальному стилю.

Рекомендації: Експериментуйте з незвичними кольорами, такими як металеві відтінки, синій та бірюзовий, а також одягом з оригінальними деталями.

Риби

Що не варто носити: Яскраві, агресивні кольори, які можуть порушити вашу чутливість та внутрішній баланс.

Рекомендації: Спокійні відтінки - бірюзовий, морський, лавандовий, а також м'які повітряні тканини, які створюють відчуття легкості та гармонії.

Що не можна одягати на Новий рік за знаком Зодіаку (ілюстрація: pixabay.com)