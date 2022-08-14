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Мода крізь віки. Як правильно носити рвані джинси, щоб завжди бути в тренді

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Неділя 14 серпня 2022 13:58
Мода крізь віки. Як правильно носити рвані джинси, щоб завжди бути в тренді Рвані речі так само популярні, як і десятки років тому (колаж: РБК-Україна)
Автор: Микита Мельников

Якщо ви не консерватор, напевно, у вашому гардеробі знайдуться рвані джинси або шорти. Насправді ці "хуліганські" речі можна вдягати куди завгодно. Головне - правильно підібрати образ.

Чому рвані речі такі популярні і звідки пішла мода на них - читайте в нашому матеріалі далі.

Історія тренду на рвані джинси

Тренд рваних речей прийшов до нас з бурхливих 1970-х. Тоді на хвилі панку і бунтарських настроїв стали популярні рвані речі - як символ протесту проти системи.

Сьогодні діряві речі і рвані джинси вже не мають нічого спільного з громадськими рухами. У наш час такі речі носять люди, що стежать за модними тенденціями.

"Рвань" не йде з моди практично ніколи, адже відмінно демонструє рівність між бідними і багатими. А у почуття смаку немає ні ціни, ні статусу - смак або є, або його не виправить кількість нулів на рахунку в банку.

Символічність

Багато людей роблять рвані речі своїми руками. Таким чином у вас вийде щось особливе і унікальне. Такі речі мають набагато більшу цінність, адже ви вклали в них свій час і старання.

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Мода крізь віки. Як правильно носити рвані джинси, щоб завжди бути в тренді

Дівчина з авторськими розривами джинсів (фото: Freepik)

Популярна "рвань"

Рвані джинсові шорти популярні щоліта. Вони відмінно поєднуються як з більш діловим стилем, так і з кросівками, це дуже універсальна річ.

У джинсових рваних шортах можна побачити дівчат і хлопців як на пляжі, так і десь в більш офіційній атмосфері.

Мода крізь віки. Як правильно носити рвані джинси, щоб завжди бути в тренді

Рвані джинсові шорти - найкращий літній варіант (фото: instagram.com/stryi_lingerie)

Звісно, куди ж ми без джинсів влітку. Завдяки ножицям непримітні широкі джинси стали обов'язковою частиною гардероба.

Що вже говорити про вузькі джинси, які носилися і різалися повсюдно з початку 2000-х.

Мода крізь віки. Як правильно носити рвані джинси, щоб завжди бути в тренді

Рвані джинси чудово поєднуються з підборами (фото: instagram.com/ua_women_shop)

Для повноти образу дівчата комбінують рвані джинси з витонченими підборами, у хлопців же в основному це кросівки або мокасини в рідкісних випадках.

Рвані джинси так популярні завдяки своїй універсальності, так як їх можна комбінувати майже з усім на світі і складно помилитися.

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Мода крізь віки. Як правильно носити рвані джинси, щоб завжди бути в тренді

Рвана частина джинсів крупним планом (фото: instagram.com/karnella_shop)

А як щодо спідниць-олівців з деніму з хуліганськими дірками? Напевно, кращого варіанту для прояву себе в рамках ділового стилю не придумаєш. Решта луку цілком може залишатися класичною, так ви зможете більше підкреслити свій вибір.

Мода крізь віки. Як правильно носити рвані джинси, щоб завжди бути в тренді

Рвана джинсова спідниця підкреслить вашу жіночність (фото: instagram.com/8_avenue_jeans)

Так само не забуваємо, що дірки, рвань і потертості додають нотки вінтажу і ретровизни. Адже чим старіша джинса - тим вона крутіша: джинсовки, куртки, шорти і все інше, де є невеликі зачепи або інші "рани", пропонуємо пустити під ножиці. Навіщо таким речам припадати пилом, якщо можна дати їм друге життя завдяки креативу і ножиць?

Не бійтеся експериментувати, грайте на контрасті і ваші образи будуть незабутніми!

Раніше ми писали, як розтягнути джинси до потрібного розміру і довжини.

Також тримайте 5 модних ідей від стиліста, як носити білі джинси цього літа.

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