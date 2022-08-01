Модний дім Balenciaga випустив мішки для сміття за 1790 доларів. І це не жарт
Іспанський модний дім Balenciaga знову в центрі уваги завдяки його креативному директору, грузинському дизайнеру Демне Гвасалії. Нещодавно він випустив мішки для сміття, які можна придбати за 1790 доларів.
Дивіться як виглядає новинка, і для чого вона - нижче в матеріалі Styler.
Бренд позначив мішки для сміття як Trash Pouch
І це не жарт... Пакети виконані в чорному, синьому і білому кольорі. Синій і чорний з чорною ниткою-затяжкою, білий - з червоною. І це не модні сумочки, а справжнісінькі сміттєві пакети.
"Я не міг упустити можливість зробити найдорожчий мішок для сміття в світі, тому що хто не любить модні скандали?" - пояснив ідею Гвасалія.
Демна Гвасалія підтримав Україну
Не так давно креативний директор Balenciaga і засновник бренду Vetements став амбасадором платформи @U24_gov_ua
Поповнення у лавах амбасадорів @U24_gov_ua- Сміливість (@brave_ua) July 31, 2022
Креативний директор @BALENCIAGA Демна Гвасалія підтримав платформу UNITED24 у напрямі «Відбудова України».
У свою чергу гурт Imagine Dragons @imaginedragons просуватиме напрямок медичної допомоги.
Дякуємо за підтримку pic.twitter.com/I4TTyLKaGT
Бренд Balenciaga створив стилізований світшот на підтримку України. Всі гроші від покупок таких світшотів підуть на відновлення країни.
Фото: twitter.com
Також в показах Balenciaga використовує кольори українського прапора.
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