Модний дім Balenciaga випустив мішки для сміття за 1790 доларів. І це не жарт

Іспанський модний дім Balenciaga знову в центрі уваги завдяки його креативному директору, грузинському дизайнеру Демне Гвасалії. Нещодавно він випустив мішки для сміття, які можна придбати за 1790 доларів.

Дивіться як виглядає новинка, і для чого вона - нижче в матеріалі Styler.

Бренд позначив мішки для сміття як Trash Pouch

І це не жарт... Пакети виконані в чорному, синьому і білому кольорі. Синій і чорний з чорною ниткою-затяжкою, білий - з червоною. І це не модні сумочки, а справжнісінькі сміттєві пакети.

"Я не міг упустити можливість зробити найдорожчий мішок для сміття в світі, тому що хто не любить модні скандали?" - пояснив ідею Гвасалія.

Демна Гвасалія підтримав Україну

Не так давно креативний директор Balenciaga і засновник бренду Vetements став амбасадором платформи @U24_gov_ua

Поповнення у лавах амбасадорів @U24_gov_ua



Креативний директор @BALENCIAGA Демна Гвасалія підтримав платформу UNITED24 у напрямі «Відбудова України».



У свою чергу гурт Imagine Dragons @imaginedragons просуватиме напрямок медичної допомоги.



Дякуємо за підтримку pic.twitter.com/I4TTyLKaGT - Сміливість (@brave_ua) July 31, 2022

Бренд Balenciaga створив стилізований світшот на підтримку України. Всі гроші від покупок таких світшотів підуть на відновлення країни.

Фото: twitter.com

Також в показах Balenciaga використовує кольори українського прапора.