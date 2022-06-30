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Як носити білі джинси цього літа: 5 модних ідей від стиліста

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Четвер 30 червня 2022 16:26
Як носити білі джинси цього літа: 5 модних ідей від стиліста З чим поєднувати білі джинси (колаж Styler)
Автор: Марина Настевич

З настанням літа саме час підкреслити золотистий загар і освіжити образ за допомогою світлих відтінків. У гру вступає білий колір і здобуває перемогу на вулицях головних столиць моди. Білі джинси - класика літнього дрес-коду, але як же правильно їх носити?

Стиліст Ханна Одарченко запропонувала 5 яскравих і модних ідей, з чим носити білі джинси влітку.

З кроп-топом

Поєднувати такі джинси модниці воліють з легкими укороченими топами з об'ємними рукавами, демонструючи кубики преса.

Як носити білі джинси цього літа: 5 модних ідей від стилістаЯк носити білі джинси цього літа: 5 модних ідей від стиліста

З принтом

Білі джинси цього літа знайшли собі пару у вигляді футболок, гольфів і легких светрів, декорованих різними принтами.

Як носити білі джинси цього літа: 5 модних ідей від стиліста

Монохромний білий образ

Дівчата настільки полюбили білий колір, що з радістю одягаються з ніг до голови в монохромні образи. На вулицях панують білі джинси в парі з мереживними блузами і витонченими босоніжками з тонкими перемичками.

Як носити білі джинси цього літа: 5 модних ідей від стилістаЯк носити білі джинси цього літа: 5 модних ідей від стиліста

З сорочкою або блузою

У парі з розслабленою сорочкою або романтичною блузою можна відправитися в подорож, піти на ділову зустріч або просто прогулятися по парку.

Як носити білі джинси цього літа: 5 модних ідей від стилістаЯк носити білі джинси цього літа: 5 модних ідей від стиліста

З неоновими елементами

Білий денім сміливо можна назвати класикою літнього дрес-коду: він не менш комфортний, ніж моделі блакитних і синіх кольорів, але виглядає більш ефектно. А якщо хочеться додати яскравості, на допомогу приходять неонові деталі - сумки і туфлі лимонного або яскраво-рожевого кольору.

Як носити білі джинси цього літа: 5 модних ідей від стиліста

З чим носити білі джинси (фото: instagram.com/hanna_odarchenko)

Нагадаємо, раніше стиліст показав модні головні убори літа 2022.

Ми також розповідали, якими будуть наймодніші сукні цього літа.

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