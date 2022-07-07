Як розтягнути джинси до потрібного розміру і довжини: допоможуть прості способи

У всіх в гардеробі є джинси, їх можна носити вдень і вночі, взимку або влітку. Попри те, що джинсова тканина, як правило, довговічна, це досить делікатний матеріал, за яким потрібно дбайливо доглядати.

Трапляється так, що під час носіння та багаторазового прання джинси можуть швидко розійтися, сісти й стати менш комфортними. Про це пише Sante Plusmag.

З часом джинси сідають. У цьому немає нічого дивного, адже через поганий догляд або надмірне прання штани втрачають свою гнучкість і їх важче одягати. Однак, існують методи, які дозволяють повернути джинсам новий вигляд.

Як розширити тісні джинси

Намочіть джинси та енергійно їх розтягніть

Візьміть пляшку з пульверизатором, наповніть її теплою водою і добре обприскайте джинси. Після повного змочування тканини з силою потягніть їх в місцях, які потрібно розтягнути.

Потім, щоб переконатися, що вони ідеально підходять, потрібно одягнути їх, поки вони ще вологі та носити до повного висихання.

Зокрема, якщо джинси все ще занадто жорсткі, замочіть їх у розчині холодної води, змішаної зі склянкою харчової соди та білого оцту. Ці два натуральні продукти допоможуть пом'якшити тканину.

Важливо запам’ятати, що заборонено сушити джинси в сушарці. Завжди краще сушити їх на дворі.

Як розтягнути джинси (freepik)

Використовуйте тепло

За допомогою праски на джинсах можна розтягнути дуже вузькі ділянки штанів. Потім потрібно одягнути їх, щоб адаптувати до свого тіла.

Як правильно доглядати за джинсами

Використовуйте правильний миючий засіб

При пранні темних джинсів обов’язково варто використовувати пральний порошок, призначений спеціально для кольорового одягу. Деякі мийні засоби містять хімічні речовини, які називаються "оптичними відбілювачами", які чудово відбілюють білий одяг, але також можуть спричинити вицвітання кольорової білизни.

Перед пранням потрібно вивернути джинси навиворіт

Вивертання джинсів навиворіт допоможе запобігти вицвітанню кольору під час прання, а також це найкращий варіант для запобігання пошкодженню ультрафіолетом під час сушіння в сушарці.

Попереднє замочування

Часто під час прання колір темних джинсів тече. Деякі експерти з прання мають дуже хитрий трюк. Вони пропонують замочити нові джинси в теплій воді з додаванням солі перед першим пранням. Сіль допоможе закріпити барвник.