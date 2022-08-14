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Мода сквозь века. Как правильно носить рваные джинсы, чтобы всегда быть в тренде

Новина українською →
Воскресенье 14 августа 2022 13:58
Мода сквозь века. Как правильно носить рваные джинсы, чтобы всегда быть в тренде Рваные вещи так же популярны, как и десятки лет назад (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Никита Мельников

Если вы не консерватор, наверняка в вашем гардеробе найдутся рваные джинсы или шорты. На самом деле эти "хулиганские" вещи можно надевать куда угодно. Главное - правильно подобрать образ.

Почему рваные вещи так популярны и откуда пошла мода на них - читайте в нашем материале далее.

История тренда на рваные джинсы

Тренд рваных вещей пришел к нам из бурных 1970-х. Тогда на волне панка и бунтарских настроений стали популярны рваные вещи - как символ протеста против системы.

Сегодня дырявые вещи и рваные джинсы уже не имеют ничего общего с общественными движениями. В наше время такие вещи носят люди, следящие за модными тенденциями.

"Рвань" не уходит из моды практически никогда, ведь отлично демонстрирует равенство между бедными и богатыми. А у чувства вкуса нет ни цены, ни статуса - вкус либо есть, либо его не исправит количество нулей на счете в банке.

Символичность

Многие люди делают рваные вещи своими руками. Таким образом у вас получится что-то особенное и уникальное. Такие вещи имеют гораздо большую ценность, ведь вы вложили в них свое время и старания.

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Мода сквозь века. Как правильно носить рваные джинсы, чтобы всегда быть в тренде

Девушка с авторскими разрывами джинсов (фото: Freepik)

Популярная "рвань"

Рваные джинсовые шорты популярны каждое лето. Они отлично сочетаются как с более деловым стилем, так и с кроссовками, это очень универсальная вещь.

В джинсовых рваных шортах можно увидеть девушек и парней как на пляже, так и где-то в более официальной атмосфере.

Мода сквозь века. Как правильно носить рваные джинсы, чтобы всегда быть в тренде

Рваные джинсовые шорты - лучший летний вариант (фото: instagram.com/stryi_lingerie)

Конечно, куда же мы без джинсов летом. Благодаря ножницам неприметные широкие джинсы стали обязательной частью гардероба.

Что уж говорить об узких джинсах, которые носились и резались повсеместно с начала 2000-х.

Мода сквозь века. Как правильно носить рваные джинсы, чтобы всегда быть в тренде

Рваные джинсы прекрасно сочетаются с каблуками (фото: instagram.com/ua_women_shop)

Для полноты образа девушки комбинируют рваные джинсы с изящными каблуками, у парней же в основном это кроссовки или мокасины в редких случаях.

Рваные джинсы так популярны благодаря своей универсальности, так как их можно комбинировать почти со всем на свете и сложно ошибиться.

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Мода сквозь века. Как правильно носить рваные джинсы, чтобы всегда быть в тренде

Рваная часть джинсов крупным планом (фото: instagram.com/karnella_shop)

А как насчет юбок-карандашей из денима с хулиганскими дырками? Наверное, лучшего варианта для проявления себя в рамках делового стиля не придумаешь. Остальная часть лука вполне может оставаться классической, так вы сможете больше подчеркнуть свой выбор.

Мода сквозь века. Как правильно носить рваные джинсы, чтобы всегда быть в тренде

Рваная джинсовая юбка подчеркнет вашу женственность (фото: instagram.com/8_avenue_jeans)

Так же не забываем, что дырки, рвань и потертости добавляют нотки винтажа и ретровизны. Ведь чем старше джинса - тем она круче: джинсовки, куртки, шорты и все остальное, где есть небольшие зацепы или другие "раны", предлагаем пустить под ножницы. Зачем таким вещам пылиться, если можно дать им вторую жизнь благодаря креативу и ножницам?

Не бойтесь экспериментировать, играйте на контрасте и ваши образы будут незабываемыми!

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