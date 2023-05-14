Мобилизация в Украине 2023: кого могут призвать в армию этим летом
Кого могут мобилизовать летом 2023 года (фото: Getty Images)
Мобилизацию в Украине снова продлили, так как срок действия военного положения снова увеличился. В начале мая народные депутаты в 7 раз увеличили срок действия военного положения и мобилизации в Украине - с 20 мая еще на 90 дней. То есть - до 18 августа.
Кого могут мобилизовать в ВСУ летом 2023 года - читайте в материале ниже.
Мобилизация в 2023 году
Существенных изменений в законе о мобилизации граждан пока не предусмотрено и призывать для защиты нашей страны будут в установленном ранее порядке. Кто сейчас подлежит мобилизации:
- Пригодные к службе граждане по состоянию здоровья и с военным опытом
- Пригодные к службе по состоянию здоровья мужчины в возрасте от 28 до 60 лет без опыта воинской службы
- Ограниченно годные к военной службе во время военного времени и непригодные в мирное время мужчины в возрасте от 28 до 60 лет.
- Снятые и исключенные с военного учета мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, признанные годными и ограниченно годными во время военного положения
Кто может пойти только добровольно:
- Лица с инвалидностью и те, кто имеет отсрочку по семейным обстоятельствам - только добровольно и по месту жительства
- Мужчины призывного возраста от 18 до 27 лет и женщины, которые ранее не проходили срочную службу (службу по контракту) - могут добровольно подписать контракт с подразделениями Сил Обороны Украины.
Кстати, ранее адвокат напомнила, кто точно не подлежит призыву в армию.
А также мы рассказывали о том, кого могут сразу после мобилизации отправить на фронт.