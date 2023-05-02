Мобилизация в Украине: глава ТЦК рассказал, кого сразу отправляют на фронт
Война в Украине идет с 2014 года. С тех пор украинские ВС стали крепче и опытнее, поэтому 24 февраля у Украины уже были готовые к бою военные. Сегодняшняя всеобщая мобилизация происходит с учетом боевого опыта военнообязанных.
Кого сразу отправляют на фронт и сколько длится подготовка, рассказал Глава Бурынского ТЦК СП Сергей Павлов в интервью "Суспільному".
Кто едет на фронт сразу после получения повестки
По словам Павлова, сначала военнообязанных отправляют в учебные части. Однако не всех.
"Люди, которые служили и имеют опыт, отправляем уже в боевые воинские части, но люди, которые не служили, все попадают в учебные части", - говорит он.
Он добавляет, что боевая подготовка не обязательно производится именно в Украине.
"Есть, которые проходят у нас, есть, которые едут в другие страны: Польша, Германия, там проходят боевую подготовку", - отмечает военный.
Вся подготовка мобилизованных может занять от одного до трех месяцев, добавляет Сергей.
Что нужно брать в военкомат
Военнослужащий отмечает, что мобилизованному не нужно брать с собой форму или военное снаряжение. По его словам, все необходимое выдает военная часть.
"Когда у нас военнообязанный отправляется в воинскую часть или учебную часть, необходимо чтобы у него было во что переодеться: трусы, носки. А все остальное обеспечивает воинская часть. То есть и карематы, и вещевые мешки, и форму, и снаряжение, все военная часть, согласно нормам, военнослужащему выдается", - объяснил он.
Разрешено ли раздавать повестки в общественных местах
По словам главы ТЦК СП, в Законе Украины не указано никаких локаций, где издавать повестки запрещено.
"Если у меня выходят военнослужащие в город, заходим в магазины, смотрим людей, раздаем повестки, на вокзалах раздаем повестки, на блокпостах раздаем повестки. Патрулирование тоже, если мы видим, что идут подходящие люди, тоже останавливаем, спрашиваем, проверяем документы с полицией, если человек не был у нас, мы тоже даем им повестки", - рассказал Сергей Павлов.
Раньше мы писали, каким образом некоторые украинцы пытаются уклониться от мобилизации.
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