Мобілізація в Україні 2023: кого можуть призвати до армії цього літа
Кого можуть мобілізувати влітку 2023 року (фото: Getty Images)
Мобілізацію в Україні знову продовжили, оскільки термін дії воєнного стану знову збільшився. На початку травня народні депутати у 7 разів збільшили термін дії воєнного стану та мобілізації в Україні – з 20 травня ще на 90 днів. Тобто – до 18 серпня.
Кого можуть мобілізувати у ЗСУ влітку 2023 року – читайте у матеріалі нижче.
Мобілізація у 2023 році
Істотних змін до закону про мобілізацію громадян поки що не передбачено і закликатимуть для захисту нашої країни в установленому раніше порядку. Хто зараз підлягає мобілізації:
- Придатні до служби громадяни за станом здоров'я та з військовим досвідом
- Придатні до служби за станом здоров'я чоловіка віком від 28 до 60 років без досвіду військової служби
- Обмежено придатні до військової служби під час воєнного часу та непридатні у мирний час чоловіки віком від 28 до 60 років.
- Зняті та виключені з військового обліку чоловіки віком від 18 до 60 років, визнані придатними та обмежено придатними під час воєнного стану
Хто може піти лише добровільно:
- Особи з інвалідністю та ті, хто має відстрочку за сімейними обставинами – лише добровільно та за місцем проживання
- Чоловіки призовного віку від 18 до 27 років та жінки, які раніше не проходили строкову службу (службу за контрактом) – можуть добровільно підписати контракт із підрозділами Сил Оборони України.
До речі, раніше адвокат нагадала, хто точно не підлягає призову до армії.
А також ми розповідали про те, кого можуть одразу після мобілізації відправити на фронт.