Мобілізація в Україні 2023: кого можуть призвати до армії цього літа

Мобілізацію в Україні знову продовжили, оскільки термін дії воєнного стану знову збільшився. На початку травня народні депутати у 7 разів збільшили термін дії воєнного стану та мобілізації в Україні – з 20 травня ще на 90 днів. Тобто – до 18 серпня.

Кого можуть мобілізувати у ЗСУ влітку 2023 року – читайте у матеріалі нижче.

Мобілізація у 2023 році

Істотних змін до закону про мобілізацію громадян поки що не передбачено і закликатимуть для захисту нашої країни в установленому раніше порядку. Хто зараз підлягає мобілізації:

Придатні до служби громадяни за станом здоров'я та з військовим досвідом

Придатні до служби за станом здоров'я чоловіка віком від 28 до 60 років без досвіду військової служби

Обмежено придатні до військової служби під час воєнного часу та непридатні у мирний час чоловіки віком від 28 до 60 років.

Зняті та виключені з військового обліку чоловіки віком від 18 до 60 років, визнані придатними та обмежено придатними під час воєнного стану

Хто може піти лише добровільно: