Мобилизация в Украине: адвокат напомнила, кто точно не подлежит призыву

Общая мобилизация граждан в Украине продолжается уже более года из-за российского полномасштабного вторжения в нашу страну. В законе четко указывается, кого могут мобилизовать на войну, а кого - не могут.

Кто не подлежит призыву в армию

На военную службу во время военного времени не призывают мужчин и женщин, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

А также во время обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания военной агрессии против Украины во время военного времени.

А если в семье есть дети?

Кроме того, очень часто бывает так, что в ВСУ служит женщина, а ее мужу также приходит повестка. Если в семье есть несовершеннолетние дети, то не все родители могут быть мобилизованы.

Однако в законе не предусмотрены исключения по поводу мобилизации членов одной семьи (мужа и жены), если у них есть несовершеннолетние дети.

Согласно ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и ст. 2 Закона Украины "О военной обязанности и военной службе" не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные женщины и мужчины, которые имеют несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы.

То есть, если в семье есть несовершеннолетние дети, и женщина проходит службу, то мужа уже не мобилизуют. Для этого женщина должна нести один из таких видов службы: