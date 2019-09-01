Завжди багато прикольних моментів: Зеленський відповів на закиди через кортежі (відео)

Володимир Зеленський пояснив, чому не їздить на велосипеді на роботу і висловився про ситуацію зі своїми президентськими кортежами, через які недавно перекривали дорогу під час візиту в Україну прем'єр-міністра Ізраїлю, що викликало критику в суспільстві. Глава держави в інтерв'ю з нагоди перших 100 днів на посаді розповів, що крутити педалі йому просто не дозволяють - в цілях безпеки. Відео опубліковано на YouTube телеканалу 1 + 1.

Як зізнався Зеленський, питання з велосипедом є дуже складним.

"Я з цим боровся і борюся. Я чесно скажу - мені не дозволяють", - зазначив президент.

Також Зеленський розповів, що виникали випадки прямої небезпеки для нього при подібному способі пересування, проте від кого конкретно йшла загроза - не назвав.

Зеленський розповів, що їздити на велосипеді йому забороняють - це небезпечно (Фото: скріншот)

"Не буду зараз називати прізвища людей, від яких може бути небезпека. Ми отримуємо інформацію, через що мені не дозволяють. І було вже кілька прикладів, коли, скажімо, образно кажучи, зовсім було небезпечно", - пояснив президент.

Зеленський також запитав актора Станіслава Боклана, який у нього брав інтерв'ю: "А як ти собі уявляєш, що я на велосипеді їжу з маєтку на Банкову"?

Зеленський розповів про поїздки на велосипеді та президентські кортежі (Фото: скріншот)

На питання про те, що перед обранням президентом Зеленський обіцяв жителям столиці не перекривати дороги для руху президентського кортежу, проте для супроводу прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху дороги "закрили", що викликало обурення киян, глава держави зізнався, що знає про критику: "Я бачив. І всі показали, що у мене великий кортеж".

"Так буде завжди, коли приїжджати почесні гості з інших країн, чи це питання вирішиться?" - запитав Боклан.

Зеленський запевнив, що як він і обіцяв, так жодні дороги і не перекривають.

Зеленський відповів на закиди з приводу президентського кортежу (Фото: скріншот)

"Ми обіцяли, що не буде кортежу, і, щоб усім було відомо, кортежі завжди були, і у попередньої влади, від 8 до 12 машин. 8 - щонайменше, 12 - це те про що я знаю, може, було більше, може, менше, не важливо. У нас завжди є дві-три машини ", - заявив він.

Також Зеленський розповів, що в зв'язку з його супроводом представниками правопорядку часто виникають кумедні ситуації, коли поліцейські від нього намагаються сховатися.

"Буває, попереду обов'язково машина поліції, і одна буває, вони знають, як я на це реагую, одна машина позаду ховається. У мене буває завжди з цим багато прикольних моментів, як я виходжу, як вони тікають", - пояснив Зеленський.

Зеленський дав інтерв'ю з нагоди 100 днів на посаді президента (Відео: YouTube / Телеканал 1+1)

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський не стримав емоції та нецензурно вилаявся у Верховній Раді при голосуванні за основу в першому читанні за законопроект про зняття недоторканності з народних депутатів. У мережі показали відео, як вночі 30 серпня приймали рішення.