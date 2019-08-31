Ти мені не друг! Зеленський розповів, чому Боклан не в Раді

100 днів президента Зеленського інтерв'ю - кращі моменти (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський розповів, чому Станіслав Боклан не депутат, як змінилися його відносини з батьками після інавгурації і як він вітається у Верховній Раді

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Станіславу Боклану розповів, хто працює з ним у Верховній Раді і чому він йому "не друг". Також гарант конституції розповів, чи звик він до офіціозу і помпезності у ВР. Крім того, президент прокоментував, як відбилася його посада на відносинах з батьками. Про це повідомляє "ТСН".

Володимир Зеленський відповів, чому на високих посадах в політиці – його друзі і чому Станіслава Боклана немає серед депутатів і міністрів.

"Ти мені не друг! Я жартую. Що стосується друзів, близькі люди - вони близькі люди, тому вони і були в моїй команді. Кому ти можеш довіряти, що довіряти. Їдь - що на Донбасі, чому міст не будується, що в Станиці Луганській. Старий губернатор каже - і тут все будується, а ти їдеш і бачиш, що тут нічого не працює. І тому були запрошені - мій помічник Сергій Шефір, на інформаційну політику Юра Костюк, далі мій давній товариш, але він професійний юрист Андрій Єрмак, моя помічниця Маша. Це чотири людини. До речі кажучи. Ніхто з них не кум, не брат і не сват", - розповідає президент.

100 днів президента Зеленського інтерв'ю - кращі моменти (фото: РБК-Україна)

Відносного питання про президентський етикет, помпезність і повсюдний офіціоз на новій посаді, Зеленський вирішив розповісти історію "перевиховання" працівників АП.

"Розкажу історію: у коридорах стояли хлопці, які віддавали честь і говорили, ну, як говорили, вони кричали: "Бажаю здоров'я, пане президент!". У перший день я злякався. На другий день я сказав: "Хлопці, давайте якось спокійніше, ми ж з вами вітаємося". Вони стали тихіше говорити це "Бажаю здоров'я, пане президенте". Потім я їм кажу: "Ну ми ж всі люди, ви ж знаєте, що я президент. Кажіть просто - бажаю здоров'я або доброго ранку". Тепер ми всі дуже спокійно вітаємося", - додав гарант.

Президент не відмовився коментувати свої стосунки з батьками, але зазначив, що вони змінилися.

"Вони стали ближче. Мама, як дзвонила мені три рази в день, так і відбувається. З батьком ми дуже рідко говорили з різних причин, зараз ми більше говоримо, стали ближче. Він мені говорить речі, які я від нього не чув багато років. Він пишається мною. І, коли ми після розмови на ту чи іншу тему, на серйозні теми, він мені радить багато всього, а коли ми закінчуємо розмову, ми говоримо один одному "Я тебе люблю", - поділився Зеленський.

Нагадаємо, що раніше Зеленський прокоментував можливість перегляду закону про мову.