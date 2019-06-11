ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Додали дублера: у кортежі Зеленського з'явився ще один автомобіль

STYLERЖиття    11.06.2019 - 15:54
Додали дублера: у кортежі Зеленського з'явився ще один автомобіль
Кортеж Володимира Зеленського (Колаж РБК-Україна, фото: strana.ua)

Зеленський обіцяв скоротити кількість автомобілів в кортежі, а натомість збільшив

У кортежі президента України Володимира Зеленського з'явився ще один, шостий автомобіль. Він був помічений у вівторок, 11 червня, коли президент покинув будівлю Конституційного суду, в якому розглядали питання про дострокові парламентські вибори в Україні. Про це повідомляє видання Strana.ua.

Володимир Зеленський, незважаючи на те, що пообіцяв скоротити кількість автомобілів свого кортежу, додав до п'яти машин ще одну. Вона була помічена в кортежі президента в той момент, коли він залишав будівлю Конституційного суду, де сьогодні розглядали подання народних депутатів про визнання указу президента України про розпуск Верховної Ради неконстуционним.

Додали дублера: у кортежі Зеленського з'явився ще один автомобіль

У кортежі Зеленського з'явився ще один автомобіль (strana.ua)

Як повідомляє видання Strana.ua, за кілька хвилин до того, як Зеленський залишив будівлю суду, виїхав легковий автомобіль Volkswagen Passat, який розчищає дорогу кортежу, потім мікроавтобус Volkswagen Transporter з охороною.

Після нього – два однакових автомобіля Mercedes-Benz S-Class з однаковими державними номерами. В одному з них переміщується Володимир Зеленський, а другий служить дублером. Замикають кортеж невеликий мікроавтобус і автомобіль Volkswagen.

Для проїзду Володимира Зеленського регулювальники не перекривали дороги і весь кортеж попрямував у бік Адміністрації президента.

До речі, подібним прийомом з автомобілем-дублером користувався і попередній президент України Петро Порошенко. Проте в його кортежі було дев'ять машин і реанімобіль.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кошовий розповів, як у "Кварталі 95" збираються жартувати над президентом.

А також розповідали про те, що стало відомо, скільки заробляє прес-секретар президента України Володимира Зеленського.

Скандал із ксенофобськими нападками журналіста на Зеленського та Беленюка отримав продовження Журналіст-расист парламентської газети "напав" на Беленюка і Зеленського: мережа обурена
Новини України Володимир ЗеленськийКортеж
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся