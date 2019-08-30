Зеленський нецензурно вилаявся в Раді: момент потрапив на відео

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Володимир Зеленський був присутній в Раді 9 скликання, коли нардепи підтримали зняття недоторканності за основу

Володимир Зеленський не стримав емоції і вилаявся у Верховній Раді при голосуванні за основу в першому читанні за законопроект про зняття недоторканності з народних депутатів. Проект постанови №1095 підтримали 363 голосами вже вночі 30 серпня, і результати народні обранці зустріли оплесками.

У мережі показали відео, як приймали рішення.

"Переходимо до прийняття рішення. Згідно зі статтею 155 Конституції України, частини 8 статті 149 регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування проект постанови реєстраційний номер 1095 про схвалення закону України реєстраційний номер 7203 про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України для прийняття в цілому Прошу підтримати і голосувати", - звернувся до нардепів спікер Дмитро Разумков.

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Після цього у сесійній залі пролунали вигуки і уточнюючі питання - саме щодо попереднього схвалення.

"Я і прочитав - про попереднє схвалення", - відповів спікер.

Зеленський сплеснув руками і втрутився, не стримуючи емоції: "Ну і сказали, і чого ви кричите весь час!? Пі**єць..."

Нардепи зустріли такий коментар вельми схвально.

"Шановні колеги, постанова приймається в цілому", - повторив Разумков.

Після цього депутати 363 голосами "за" підтримали за основу проект постанови.

Нагадаємо, що документ передбачає скасування недоторканності з 2020 року.

Верховна Рада 9 скликання проголосувала за зняття депутатської недоторканності (Відео: YouTube / Телеканал ZIK)

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