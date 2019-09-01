Всегда много прикольных моментов: Зеленский ответил на упреки за кортежи (видео)

Владимир Зеленский объяснил, почему не ездит на велосипеде на работу и высказался про ситуацию со своими президентскими кортежами, из-за которых недавно перекрывали дорогу во время визита в Украину премьер-министра Израиля, что вызвало критику в обществе. Глава государства в интервью по случаю первых 100 дней в должности рассказал, что крутить педали ему просто не разрешают - в целях безопасности. Видео опубликовано на YouTube телеканала 1+1.

Как признался Зеленский, вопрос с велосипедом является очень сложным.

"Я с этим боролся и борюсь. Я честно скажу - мне не разрешают", - отметил президент.

Также Зеленский рассказал, что возникали случаи прямой опасности для него при подобном способе передвижения, однако от кого конкретно исходила угроза - не назвал.

Зеленский рассказал, что ездить на велосипеде ему запрещают - это опасно (Фото: скриншот)

"Не буду сейчас называть фамилии людей, от которых может быть опасность. Мы получаем информацию, из-за чего мне не разрешают. И было уже несколько примеров, когда, скажем, образно говоря, совсем было опасно", - объяснил президент.

Зеленский также спросил актера Станислава Боклана, который у него брал интервью: "А как ты себе представляешь, что я на велосипеде еду из особняка на Банковую"?

Зеленский рассказал про поездки на велосипеде и президентские кортежи (Фото: скриншот)

На вопрос о том, что перед избранием президентом Зеленский обещал жителям столицы не перекрывать дороги для движения президентского кортежа, однако для сопровождения премьера Израиля Биньямина Нетаньяху дороги "закрыли", что вызвало возмущение киевлян, глава государства признался, что знает про критику: "Я видел. И все показали, что у меня большой кортеж".

"Так будет всегда, когда приезжать почетные гости из других стран, или этот вопрос разрешится?" - спросил Боклан.

Зеленский заверил, что как он и обещал, так никакие дороги и не перекрывают.

Зеленский ответил на упреки по поводу президентского кортежа (Фото: скриншот)

"Мы обещали, что не будет кортежа, и, чтобы всем было известно, кортежи всегда были, и в предыдущей власти, от 8 до 12 машин. 8 - это минимум, 12 - это то о чем я знаю, может, было больше, может, меньше, не важно. У нас всегда есть две-три машины", - заявил он.

Также Зеленский рассказал, что в связи с его сопровождением представителями правопорядка часто возникают забавные ситуации, когда полицейские от него пытаются спрятаться.

"Бывает, впереди обязательно машина полиции, и одна бывает, они знают, как я на это реагирую, одна машина позади прячется. У меня бывает всегда с этим много прикольных моментов, как я выхожу, как они убегают", - объяснил Зеленский.

Зеленский дал интервью по случаю 100 дней в должности президента (Видео: YouTube / Телеканал 1+1)

Напомним, на днях Владимир Зеленский не сдержал эмоции и нецензурно выругался в Верховной Раде при голосовании за основу в первом чтении за законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов. В сети показали видео, как ночью 30 августа принимали решение.