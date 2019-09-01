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У вересні в Україні буде дев'ять вихідних днів

Новини » Суспільство    01.09.2019 - 08:40
У вересні в Україні буде дев'ять вихідних днів
Фото: осінь у Києві (РБК-Україна)

Жодного святкового дня у вересні не передбачено

Для працівників з п'ятиденним робочим тижнем у вересні буде дев'ять вихідних і 21 робочий день. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові і неробочі дні.

Згідно з законом, додаткові святкові дні у вересні не встановлені.

У вересні в Україні буде дев'ять вихідних днів

Календар на вересень

Відзначимо, що початок навчального року (День знань) в цьому році випадає на неділю, 1 вересня.

Крім того, у вересні буде наскільки професійних свят, серед яких:

  • 1 вересня - День підприємця
  • 8 вересня - День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості
  • 8 вересня - Міжнародний день солідарності журналістів
  • 13 вересня - День програміста
  • 14 вересня - День українського кіно
  • 14 вересня - День фізкультури і спорту
  • 15 вересня - День працівника лісу
  • 27 вересня - День туризму
  • 30 вересня - Міжнародний день перекладача
  • 30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек

Нагадаємо, в серпні 2019 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем було десять вихідних днів і 21 робочий. Додатковий вихідний у серпні додався завдяки Дня Незалежності, який відзначається 24 серпня. А в липні 2019 року кількість робочих днів в Україні було максимальною - 23. При цьому вихідних днів було всього вісім.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів рекомендував для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов праці перенести три робочих дні в 2019 році: з вівторка 30 квітня на суботу 11 травня; з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня; з вівторка, 31 грудня на суботу 28 грудня.

У серпні в Україні буде десять вихідних днів У липні українців чекає максимальне число робочих днів
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