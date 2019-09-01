У вересні в Україні буде дев'ять вихідних днів

Жодного святкового дня у вересні не передбачено
Для працівників з п'ятиденним робочим тижнем у вересні буде дев'ять вихідних і 21 робочий день. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові і неробочі дні.
Згідно з законом, додаткові святкові дні у вересні не встановлені.
Календар на вересень
Відзначимо, що початок навчального року (День знань) в цьому році випадає на неділю, 1 вересня.
Крім того, у вересні буде наскільки професійних свят, серед яких:
Нагадаємо, в серпні 2019 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем було десять вихідних днів і 21 робочий. Додатковий вихідний у серпні додався завдяки Дня Незалежності, який відзначається 24 серпня. А в липні 2019 року кількість робочих днів в Україні було максимальною - 23. При цьому вихідних днів було всього вісім.
Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів рекомендував для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов праці перенести три робочих дні в 2019 році: з вівторка 30 квітня на суботу 11 травня; з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня; з вівторка, 31 грудня на суботу 28 грудня.