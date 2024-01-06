Мишина в Таиланде, Кароль - в Буковеле: где отдыхают украинские звезды на новогодние праздники

Отметив Новый год-2024 в кругу семьи или на корпоративах, украинские знаменитости отправились в отпуск. Кто-то решил махнуть в теплые страны, другие же предпочли лыжи.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, куда отечественные селебриты уехали отдыхать на новогодние праздники.

Тина Король

Певица вместе с 15-летним сыном Вениамином проводит зимний отпуск в Карпатах.

На фотографиях, опубликованных Тиной Кароль в соцсетях, они вдвоем позируют в лыжной экипировке на заснеженной горной вершине.

Также артистка вместе с сыном посетила этнопарк "Гуцул Ленд", где примерила традиционный гуцульский наряд.

Тина Кароль с сыном в Буковеле (фото: instagram.com/tina_karol)

Ксения Мишина

Актриса Ксения Мишина махнула в Таиланд. Туда она уехала с сыном Платоном.

В своем Instagram звезда рассказала о ценах. По ее словам, частный пляж для взрослого обойдется в 5500 грн, для ребенка - 3000 грн.

Кроме этого актриса показала живописные виды Таиланда и опубликовала забавное видео с Платоном.

Наталья Денисенко

Актриса Наталья Денисенко встретила Новый год вместе со своим мужем-военным Андреем Фединчиком в Одессе.

Супруги провели почти неделю в одной из гостиниц города. С ними был и их сын Андрей.

Знаменитость рассказала, что они плавали в бассейне, были в джакузи, ходили на массаж, увели сына в океанариум... Этот отдых понравился им всем.

Наталья Денисенко с семьей в Одессе (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

KOLA

На зимние каникулы певица KOLA вместе с мужем отправилась на запад нашей страны, а именно в Яворов, что в Ивано-Франковской области.

На странице в Instagram исполнитель разместила серию атмосферных фото и видео своего отдыха.

С избранником Анастасия Прудиус посидела в чанах, насладилась местными видами и кухней.

KOLA в Яворове (фото: instagram.com/kola__official)

Анна Саливанчук

Звезда "Однажды под Полтавой" отдыхает в Португалии, на острове Мадейра. А компанию актрисе составляет ее старший сын Глеб.

Их отпуск только начался, поэтому Анна обещает публиковать много контента и показывать, как проходит путешествие мамы и сына.

Анна Саливанчук с сыном на Мадейре (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)