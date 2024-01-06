Мішина у Таїланді, Кароль - у Буковелі: де відпочивають українські зірки на новорічні свята

Відзначивши Новий рік-2024 у родинному колі або на корпоративах, українські знаменитості вирушили у відпустку. Хтось вирішив махнути у теплі країни, інші ж віддали перевагу лижам.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram Тіни Кароль, Ксенії Мішиної, Наталки Денисенко, KOLA, Анни Саліванчук.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, куди вітчизняні селебріті поїхали відпочивати на новорічні свята.

Тіна Кароль

Співачка разом із 15-річним сином Веніаміном проводить зимову відпустку у Карпатах.

На світлинах, опублікованих Тіною Кароль у соцмережах, вони вдвох позують у лижному екіпіруванні на засніженій гірській вершині.

Також артистка разом із сином відвідала етнопарк "Гуцул Ленд", де приміряла традиційне гуцульське вбрання.

Тіна Кароль із сином у Буковелі (фото: instagram.com/tina_karol)

Ксенія Мішина

Акторка Ксенія Мішина махнула до Таїланду. Туди вона поїхала з сином Платоном.

У своєму Instagram зірка розказала про ціни. За її словами, приватний пляж для дорослого обійдеться у 5500 грн, для дитини - 3000 грн.

Крім цього акторка показала мальовничі краєвиди Таїланду й опублікувала кумедне відео з Платоном.

Наталка Денисенко

Акторка Наталка Денисенко зустріла Новий рік разом зі своїм чоловіком-військовим Андрієм Федінчиком в Одесі.

Подружжя провело майже тиждень в одному з готелів міста. З ними був і їхній син Андрій.

Знаменитість розповіла, що вони плавали у басейні, були у джакузі, ходили на масаж, відвели сина в океанаріум... Цей відпочинок сподобався їм усім.

Наталка Денисенко з родиною в Одесі (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

KOLA

На зимові канікули співачка KOLA разом з чоловіком вирушила на захід нашої країни, а саме у місто Яворів, що в Івано-Франківській області.

На сторінці в Instagram виконавиця розмістила серію атмосферних фото та відео свого відпочинку.

З обранцем Анастасія Прудіус посиділа у чанах, насолодилася місцевими краєвидами і кухнею.

KOLA у місті Яворів (фото: instagram.com/kola__official)

Анна Саліванчук

Зірка "Одного разу під Полтавою" відпочиває у Португалії, на острові Мадейра. А компанію акторці складає її старший син Гліб.

Їхня відпустка лише розпочалася, тож Анна обіцяє публікувати багато контенту, і показувати, як проходить подорож мами та сина.

Анна Саліванчук із сином на Мадейрі (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)