5 фильмов, которые помогут почувствовать магию новогодних праздников

Новый год - отличный повод, чтобы провести время среди своих. А чтобы создать настоящую атмосферу праздника, предлагаем подборку ярких новогодних лент! С героями фильмов случаются необычные чудеса, они влюбляются, ищут свое место в жизни и крепко защищают свое. Узнайте, как они это осуществляют

Четыре Рождества

Кейт и Брэд вместе уже несколько лет, они любят друг друга и отлично проводят время. Но никогда не обсуждают семью: потому что травмированы разводом своих родителей.

И вот как-то на Рождество влюбленная парочка отменяет отдых на островах через туман, а вместо этого отправляется к своим родителям… Но Кейт и Брэда ожидает целых четыре Рождества - с каждым родителем. Они даже не представляют, что после этих семейных посиделок пересмотрят свое отношение к семейным ценностям и, возможно, попытаются создать свою семью…

Новогодняя смена

В канун Нового года лейтенант полиции Остап Мазур пытается распутать странное самоубийство, а его напарником становится будущий тесть, капитан Юрий Богданович Коваленко, не считающий парня достойным своей дочери Ланы. Тем временем девушка Лана идет на благотворительный концерт, чтобы собрать средства в поддержку ВСУ, но вместе с другими людьми она оказывается в заложниках у российских диверсантов, планирующих теракт.

Остапу и Богдановичу придется найти общий язык, чтобы спасти столицу, новогодний праздник и людей. Также им будет помогать волшебный умный пушистик - пес породы самоед по кличке Щедрик. Но примирятся ли мужчины, смогут ли противостоять диверсантам? Вскоре узнаем.

Счастливого Рождества

Катарина, или Кейт, работает "эльфом" в рождественском магазине Лондона, но в ее жизни так мало радостей. Работа ей надоела, с друзьями она постоянно ссорится, с родственниками почти не поддерживает контакт. Кейт понимает, что скорее всего проблема - в ней самой, но не знает, как все это решить. Но однажды в канун Рождества девушка знакомится с парнем Томом, который приглашает ее на прогулку по улицам старого Лондона. Кейт влюбляется, и в ее жизни происходят настоящие чудеса.

Крепкий орешек

Этот фильм уже стал киноклассикой, но каждый Рождество люди с удовольствием смотрят, как один нью-йоркский коп накануне Рождества бросается освобождать свою жену и других людей от террористов. И хотя силы не равны, полицейский Джон МакКлейн все равно выполняет свою работу - еще и так в совершенстве, что злодеи неоднократно пожалеют, что связались с этим опасным парнем!

Старый Новый год

Фильм содержит восемь коротких сюжетов о современных жителях Нью-Йорка. В канун Нового года они пересекаются друг с другом: у каждого - куча дел и собственных проблем, каждый из них пытается их решить, и планирует дальнейшую жизнь. Однако с кем-то из героев действительно случится настоящее чудо, а к кому придет любовь… Чудеса случаются, надо просто в них верить и… более тщательно готовить!