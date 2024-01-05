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"Элита гуляет": в Закарпатье провели "голую вечеринку" на Новый год (видео)

Закарпатье, Пятница 05 января 2024 09:10
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"Элита гуляет": в Закарпатье провели "голую вечеринку" на Новый год (видео) Голая вечеринка в Закарпатье (иллюстративное фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

В новогоднюю ночь сотрудники одной компании забронировали конференц-зал для занятий йогой, однако провели там "голую вечеринку". Видео с "праздника" показали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Telegram-канале закарпатского журналиста Виталия Глаголы.

Что известно о вечеринке

"Как мне удалось выяснить, вечеринка состоялась в конференц-зале экокурорта "Изки". Его забронировала компания людей из-за границ Закарпатья якобы для уроков йоги. Организатор - йога "Love Camp", - написал Виталий.

По его источникам, гости вечеринки - это туристы, приехавшие в Карпаты на Новогодние праздники. Всего их было 38 человек с организаторами.

Известно также, что отдыхающие отказались от обслуживающего персонала и проводили мероприятие самостоятельно. Отмечено, что событие произошло в новогоднюю ночь.

В сеть попали фото и видео со скандальной вечеринки.

Внимание! Видео содержит чувствительное содержимое!

Реакции украинцев

В комментариях к видео пользователи не сдерживали эмоций:

  • "Це жахіття, як так можна? Вони зовсім подуріли, ні стида, ні совісті. Наші хлопці там гинуть за що?"
  • "Без коментарів, а то слів не можна дібрати"
  • "До чого цей світ котиться?"
  • "Чому там повістки не роздають, мабуть, бояться, щоб їм не роздали? Еліта гуляє"
  • "Кінець світу неминучий".

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