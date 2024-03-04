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После унижения украинки: представительницу Беларуси на Мисс Европа 2024 лишили работы

Понедельник 04 марта 2024 15:51
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После унижения украинки: представительницу Беларуси на Мисс Европа 2024 лишили работы Ирина Максимович (фото: instagram.com/irina.ray2744)
Автор: Иванна Пашкевич

Представительницу Беларуси на конкурсе красоты Мисс Европа 2024 Ирину Максимович, у которой возник конфликт с украинской участницей Миленой Мельничук, уволили с работы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий девушки для одного из местных телеканалов.

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Выяснилось, что директор агентства, в котором работала белоруска, был из Украины.

"Меня уволили из модельного агентства", - рассказала Максимович.

После унижения украинки: представительницу Беларуси на Мисс Европа 2024 лишили работы

Ирина Максимович (фото: instagram.com/irina.ray2744)

Однако скандальная участница уверена, что сможет найти другое место работы. Более того, она надеется и в дальнейшем представлять страну-союзницу РФ на различных конкурсах.

Напомним, с 15 по 25 февраля в Ливане прошел конкурс красоты Мисс Европа 2024. Первое место на нем заняла представительница России, третье - витебчанка Ирина Максимович.

Чуть позже разразился скандал. Украинская участница Милена Мельничук пожаловалась в соцсетях, что попала на конкурсе в "ад" из-за оскорблений и угроз со стороны организаторов.

А уже после финала белоруска начала кричать на весь автобус и оскорблять украинку. Это видео с Максимович Милена выложила в сеть.

Недавно мы рассказывали, что самой красивой немецкой женщиной стала уроженка Ирана.

Также Леся Никитюк призналась, кто ее раздражает в украинском шоу-бизнесе.

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