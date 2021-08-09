Міністр спорту оцінив результати України на Олімпіаді: "це великий успіх!"
19 медалей для України на Олімпіаді 2020 у Токіо - це "великий успіх", не дивлячись на те, що вперше в історії наші спортсмени на Іграх завоювали всього одну золоту медаль.
Про це сказав міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, коментуючи результати національної збірної "Суспільному Спорт".
"Загалом 19 медалей - це великий успіх України. Ми складно розпочинали цю Олімпіаду. Ми бачили, який був тиск на наших спортсменів. Бачили, як наші українські гранди не отримували медалі... Ми в першій двадцятці за кількістю медалей: ми посіли 16 місце. Я вважаю, що це успіх, і потрібно про це говорити і кричати", - сказав Гутцайт і додав, що хоч на цих Іграх нам не пощастило мати більше золотих медалей, але і "бронза" - це велика нагорода.
Також він наголосив, що 23 спортсмени "були поруч з медаллю" й посіли четверте-шосте місця. Тому потенціал є.
Що буде далі
Після цієї Олімпіади, запевнив міністр, доведеться міняти головних тренерів, тому що "в 2024 році в Парижі нам потрібно, щоб не тільки перемагали одні види спорту, а й додалися ті, в кого є історія на Олімпійських іграх".
"Я хочу наголосити, що до Олімпійських ігор міністерство зробило все те, що було потрібно. Всі федерації написали листи, де вказали, що їм потрібно, який графік підготовки, яке обладнання потрібно. Держава виконала все для наших спортсменів. Залишилося тільки поїхати й перемагати", - сказав міністр.
Гутцайт каже, що міністерство уже прийняло програму розвитку спорту до 2028 року. Зокрема, розглядається також перехід на клубну систему.
"Робити реформи заради реформ не потрібно. Є дитячо-юнацькі спортивні школи. Багато кажуть, що це прийшло з пострадянського часу, але нічого краще ми ще не придумали. Зараз будуть приватні й державні клуби. А ми вже будемо бачити, хто краще працює і що потрібно ще зробити", - пояснив міністр.
"Нам потрібно робити кращі умови для підготовки спортсменів, будувати олімпійські бази, робити умови для тренерів. Тренери - це основа спорту. Нам також потрібно опікуватися масовим спортом: не лише спортом вищих досягнень, але й здоров'ям нації", - резюмував він.
Результати українських спортсменів на Олімпіаді 2020
Нагадаємо, що цьогорічні Олімпійські ігри наша країна завершила з 19 медалями: одним "золотом", шістьма срібними нагородами та одразу 12 "бронзами".
"Золото"
- Жан Беленюк (греко-римська боротьба)
"Срібло"
- Олександр Хижняк (бокс)
- Людмила Лузан / Анастасія Четверикова (каное)
- Олена Старікова (велотрек)
- Анжеліка Терлюга (карате)
- Михайло Романчук (плавання)
- Парвіз Насібов (греко-римська боротьба)
"Бронза"
- Марта Федина / Анастасія Савчук (синхронне плавання, дует)
- Марта Федіна, Анастасія Савчук, Єлизавета Яхно, Владислава Алексєєва, Марина Алексєєва, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Катерина Резник (синхронне плавання, команда)
- Ярослава Магучих (стрибки у висоту)
- Людмила Лузан (каное)
- Ігор Рейзлін (фехтування, шпага)
- Дар'я Білодід (дзюдо)
- Станіслав Горуна (карате)
- Олена Костевич / Олег Омельчук(кульова стрільба)
- Михайло Романчук (плавання)
- Еліна Світоліна (теніс)
- Ірина Коляденко (вільна боротьба)
- Алла Черкасова (вільна боротьба)
Раніше ми писали про те, скільки грошей українські медалісти отримають за успіх на Олімпійських іграх 2020.
Нагадаємо, 19-річна зірка Олімпіади Ярослава Магучіх вляпалась у скандал через фото з росіянкою і тепер її викликають "на килим" у Міністерство оборони.