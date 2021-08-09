Министр спорта оценил результаты Украины на Олимпиаде: "это большой успех!"

19 медалей на Олимпиаде 2020 в Токио - это "большой успех", несмотря на то, что впервые в истории наши спортсмены на Играх завоевали всего одну золотую медаль.

"В целом 19 медалей - это большой успех Украины. Мы сложно начинали эту Олимпиаду. Мы видели, какое было давление на наших спортсменов. Видели, как наши украинские гранды не получали медали... Мы в первой двадцатке по количеству медалей: мы заняли 16 место. Я считаю, что это успех, и нужно об этом говорить и кричать", - сказал Гутцайт и добавил, что хоть на этих Играх нам не повезло иметь больше золотых медалей, но и "бронза" - это большая награда.

Также он отметил, что 23 спортсмена "были рядом с медалью" и заняли четвертые-шестые места. Поэтому потенциал есть.

Что будет дальше

После этой Олимпиады, заверил министр, придется менять главных тренеров, потому что "в 2024 году в Париже нам нужно, чтобы не только побеждали одни виды спорта, но и добавились те, у кого есть история на Олимпийских играх".

"Я хочу подчеркнуть, что до Олимпийских игр министерство сделало все то, что было нужно. Все федерации написали письма, где указали, что им нужно, каков график подготовки, какое оборудование нужно. Государство выполнило все для наших спортсменов. Осталось только поехать и побеждать", - сказал министр.

Гутцайт говорит, что министерство уже приняло программу развития спорта до 2028 года. В частности, рассматривается также переход на клубную систему.

"Делать реформы ради реформ не нужно. Есть детско-юношеские спортивные школы. Многие говорят, что это пришло из постсоветского времени, но ничего лучше мы еще не придумали. Сейчас будут частные и государственные клубы. А мы уже будем видеть, кто лучше работает и что нужно еще сделать", - пояснил министр.

"Нам нужно делать лучшие условия для подготовки спортсменов, строить олимпийские базы, делать условия для тренеров. Тренеры - это основа спорта. Нам также нужно заниматься массовым спортом: не только спортом высших достижений, но и здоровьем нации", - резюмировал он.

Результаты украинских спортсменов на Олимпиаде 2020

Напомним, что нынешние Олимпийские игры наша страна завершила с 19 медалями: одним "золотом", шестью серебряными наградами и сразу 12 "бронзами".

"Золото"

Жан Беленюк (греко-римская борьба)

"Серебро"

Александр Хижняк (бокс)

Людмила Лузан / Анастасия Четверикова (каноэ)

Елена Старикова (велотрек)

Анжелика Терлюга (каратэ)

Михаил Романчук (плавание)

Парвиз Насибов (греко-римская борьба)

"Бронза"