Министр спорта оценил результаты Украины на Олимпиаде: "это большой успех!"
19 медалей на Олимпиаде 2020 в Токио - это "большой успех", несмотря на то, что впервые в истории наши спортсмены на Играх завоевали всего одну золотую медаль.
Об этом сказал министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, комментируя результаты национальной сборной "Суспільному Спорт".
"В целом 19 медалей - это большой успех Украины. Мы сложно начинали эту Олимпиаду. Мы видели, какое было давление на наших спортсменов. Видели, как наши украинские гранды не получали медали... Мы в первой двадцатке по количеству медалей: мы заняли 16 место. Я считаю, что это успех, и нужно об этом говорить и кричать", - сказал Гутцайт и добавил, что хоть на этих Играх нам не повезло иметь больше золотых медалей, но и "бронза" - это большая награда.
Также он отметил, что 23 спортсмена "были рядом с медалью" и заняли четвертые-шестые места. Поэтому потенциал есть.
Что будет дальше
После этой Олимпиады, заверил министр, придется менять главных тренеров, потому что "в 2024 году в Париже нам нужно, чтобы не только побеждали одни виды спорта, но и добавились те, у кого есть история на Олимпийских играх".
"Я хочу подчеркнуть, что до Олимпийских игр министерство сделало все то, что было нужно. Все федерации написали письма, где указали, что им нужно, каков график подготовки, какое оборудование нужно. Государство выполнило все для наших спортсменов. Осталось только поехать и побеждать", - сказал министр.
Гутцайт говорит, что министерство уже приняло программу развития спорта до 2028 года. В частности, рассматривается также переход на клубную систему.
"Делать реформы ради реформ не нужно. Есть детско-юношеские спортивные школы. Многие говорят, что это пришло из постсоветского времени, но ничего лучше мы еще не придумали. Сейчас будут частные и государственные клубы. А мы уже будем видеть, кто лучше работает и что нужно еще сделать", - пояснил министр.
"Нам нужно делать лучшие условия для подготовки спортсменов, строить олимпийские базы, делать условия для тренеров. Тренеры - это основа спорта. Нам также нужно заниматься массовым спортом: не только спортом высших достижений, но и здоровьем нации", - резюмировал он.
Результаты украинских спортсменов на Олимпиаде 2020
Напомним, что нынешние Олимпийские игры наша страна завершила с 19 медалями: одним "золотом", шестью серебряными наградами и сразу 12 "бронзами".
"Золото"
- Жан Беленюк (греко-римская борьба)
"Серебро"
- Александр Хижняк (бокс)
- Людмила Лузан / Анастасия Четверикова (каноэ)
- Елена Старикова (велотрек)
- Анжелика Терлюга (каратэ)
- Михаил Романчук (плавание)
- Парвиз Насибов (греко-римская борьба)
"Бронза"
- Марта Федина / Анастасия Савчук (Синхронное плавание, дуэт)
- Марта Федина, Анастасия Савчук, Елизавета Яхно, Владислава Алексеева, Марина Алексеева, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Екатерина Резник (синхронное плавание, команда)
- Ярослава Магучих (прыжки в высоту)
- Людмила Лузан (каноэ)
- Игорь Рейзлин (фехтование, шпага)
- Дарья Белодед (дзюдо)
- Станислав Горуна (каратэ)
- Елена Костевич / Олег Омельчук (пулевая стрельба)
- Михаил Романчук (плавание)
- Элина Свитолина (теннис)
- Ирина Коляденко (вольная борьба)
- Алла Черкасова (вольная борьба)
Ранее мы писали о том, сколько денег украинские медалисты получат за успех на Олимпийских играх 2020.
Напомним, 19-летняя звезда Олимпиады Ярослава Магучих вляпалась в скандал из-за фото с россиянкой и теперь ее вызывают "на ковер" в Министерство обороны.