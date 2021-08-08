Олімпіада 2020: хто з українців завоював медалі і скільки грошей вони отримають

Сьогодні в японському Токіо завершилися Олімпійські ігри 2020, які тривали на спортивних аренах з 23 липня по 8 серпня. Україна завоювала місце в ТОП-20 серед 206 країн-учасниць за загальною кількістю завойованих нагород.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Наші 153 спортсмени змогли завоювати 19 олімпійських медалей, серед яких 1 золота, 6 срібних і 12 бронзових.

Скільки грошей спортсмени отримають за медалі

За золоту медаль на Олімпійських іграх 2020 покладається 125 тисяч доларів, що становить 3,3 мільйона гривень за курсом НБУ.

За "срібло" українські спортсмени отримають 80 тисяч доларів (2,2 мільйона гривень).

За "бронзу" дадуть 55 тисяч доларів (1,5 мільйона гривень).

Хто отримав медалі

"Золото"

Єдину золоту медаль на цих Олімпійських іграх серед українців зміг отримати Жан Беленюк (греко-римська боротьба, 87 кг). При цьому він став першим в історії України народним депутатом, який отримав медаль на Олімпіаді.

"Срібло"

Михайло Романчук (плавання, 1500 м вільним стилем)

Парвіз Насібов (греко-римська боротьба, 67 кг)

Анжеліка Терлюга (карате, до 55 кг)

Людмила Лузан і Анастасія Четверикова (веслування на байдарках і каное, каное-двійка, 500 м)

Олександр Хижняк (бокс, до 75 кг)

Олена Старікова (велоспорт-трек, спринт)

"Бронза"