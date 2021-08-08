Українські спортсмени взяли участь в церемонії закриття Олімпіади 2020: яскраві фото з Токіо

Сьогодні відбулася церемонія закриття тридцять других літніх Олімпійських ігор 2020, які пройшли з 23 липня по 8 серпня 2021 року в столиці Японії Токіо. В заході також взяли участь українські олімпійці.

Фотографії з Токіо опублікував Національний олімпійський комітет України на своїй сторінці в Facebook .

Українські спортсмени на Олімпіаді 2020 (фото: facebook.com/olympicua)

Зазначимо, що на цих Олімпійських іграх Україна показала кращий результат, ніж на минулих змаганнях в Ріо-де-Жанейро, які проходили у 2016 році.

Українські спортсмени на Олімпіаді 2020 (фото: facebook.com/olympicua)

У Токіо 153 українських спортсменів вибороли 19 олімпійських медалей (1 золоту, 6 срібних і 12 бронзових). Чотири роки тому в Олімпіаді 2016 брало участь більше українських атлетів (206), але тоді нашим хлопцям вдалося отримати 11 медалей (2 золоті, 4 срібних і 5 бронзових).

Українські спортсмени на Олімпіаді 2020 (фото: facebook.com/olympicua)

Додамо, що Україна завоювала місце в ТОП-20 серед 206 країн-учасниць за загальною кількістю завойованих нагород. Тепер українські спортсмени отримають грошову винагороду за свої олімпійські медалі.

Українські спортсмени на Олімпіаді 2020 (фото: facebook.com/olympicua)