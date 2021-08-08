Україна на Олімпіаді-2020: скільки завоювали медалей
На Олімпійських іграх у Токіо українські олімпійці виграли 19 нагород. Зокрема, одну "золоту" медаль.
Скільки Україна завоювала медалей, в матеріалі РБК-Україна.
Українські олімпійці зуміли виграти 19 медалей - одну золоту, шість срібних і 12 бронзових.
"Золото"
Жан Беленюк (греко-римська боротьба).
"Срібло"
Олександр Хижняк (бокс);
Людмила Лузан / Анастасія Четверикова (каное);
Олена Старікова (велотрек);
Анжеліка Терлюга (карате);
Михайло Романчук (плавання);
Парвіз Насібов (греко-римська боротьба).
"Бронза"
Марта Федина / Анастасія Савчук (Синхронне плавання, дует);
Марта Федіна, Анастасія Савчук, Єлизавета Яхно, Владислава Алексєєва, Марина Алексєєва, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Катерина Резник (Синхронне плавання, команда);
Ярослава Магучих (Стрибки у висоту);
Людмила Лузан (каное);
Ігор Рейзлін (фехтування, шпага);
Дар'я Білодід(дзюдо);
Станіслав Горуна (карате);
Олена Костевич / Олег Омельчук(кульова стрільба);
Михайло Романчук (плавання);
Еліна Світоліна (теніс);
Ірина Коляденко (вільна Боротьба);
Алла Черкасова (вільна Боротьба).
За кількістю медалей Україна показала передостанній результат у своїй історії. Менше нагород було здобуто лише на попередніх Іграх в Ріо-де-Жанейро (11 медалей).