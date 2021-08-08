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Україна на Олімпіаді-2020: скільки завоювали медалей

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Токіо, Неділя 08 серпня 2021 11:05
Україна на Олімпіаді-2020: скільки завоювали медалей Фото: Україна завершила виступ на Олімпійських іграх-2020 (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

На Олімпійських іграх у Токіо українські олімпійці виграли 19 нагород. Зокрема, одну "золоту" медаль.

Скільки Україна завоювала медалей, в матеріалі РБК-Україна.

Українські олімпійці зуміли виграти 19 медалей - одну золоту, шість срібних і 12 бронзових.

Україна на Олімпіаді-2020: скільки завоювали медалей

"Золото"

Жан Беленюк (греко-римська боротьба).

"Срібло"

Олександр Хижняк (бокс);

Людмила Лузан / Анастасія Четверикова (каное);

Олена Старікова (велотрек);

Анжеліка Терлюга (карате);

Михайло Романчук (плавання);

Парвіз Насібов (греко-римська боротьба).

"Бронза"

Марта Федина / Анастасія Савчук (Синхронне плавання, дует);

Марта Федіна, Анастасія Савчук, Єлизавета Яхно, Владислава Алексєєва, Марина Алексєєва, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Катерина Резник (Синхронне плавання, команда);

Ярослава Магучих (Стрибки у висоту);

Людмила Лузан (каное);

Ігор Рейзлін (фехтування, шпага);

Дар'я Білодід(дзюдо);

Станіслав Горуна (карате);

Олена Костевич / Олег Омельчук(кульова стрільба);

Михайло Романчук (плавання);

Еліна Світоліна (теніс);

Ірина Коляденко (вільна Боротьба);

Алла Черкасова (вільна Боротьба).

За кількістю медалей Україна показала передостанній результат у своїй історії. Менше нагород було здобуто лише на попередніх Іграх в Ріо-де-Жанейро (11 медалей).

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