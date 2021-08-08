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Зірка Олімпіади Магучіх вляпалась у скандал через росіянку. Тепер її викликають "на килим"

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Неділя 08 серпня 2021 18:37
Зірка Олімпіади Магучіх вляпалась у скандал через росіянку. Тепер її викликають "на килим" Ярослава Магучіх потрапила на фото з росіянкою (фото: instagram.com/vpshmagazine)
Автор: Дмитрий Войналович

Українська атлетка Ярослава Магучіх, яка взяла "бронзу" у стрибках у висоту на Олімпіаді 2020, потрапила у скандал через спільні фото з російською спортсменкою. Тепер 19-річну Ярославу викликають "на килим" у Міноборони. Річ у тім, що Магучіх - є молодшим лейтенантом ЗСУ.

Ситуацію прокоментувала заступник Міністра оборони України Ганна Маляр на своїй сторінці у Facebook.

З чого почався скандал

Фотографії Ярослави поряд зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступала від команди Олімпійського комітету Росії (збірна РФ не брала участь в Олімпіаді на виконання рішення спортивного арбітражного суду (CAS)), викликали обурливу реакцію в суспільстві.

А от російські ЗМІ цими світлинами ілюструють "спорт поза політикою", що грає на руку пропагандистам.

Зірка Олімпіади Магучіх вляпалась у скандал через росіянку. Тепер її викликають &quot;на килим&quot;Зірка Олімпіади Магучіх вляпалась у скандал через росіянку. Тепер її викликають &quot;на килим&quot;Зірка Олімпіади Магучіх вляпалась у скандал через росіянку. Тепер її викликають &quot;на килим&quot;Зірка Олімпіади Магучіх вляпалась у скандал через росіянку. Тепер її викликають &quot;на килим&quot;

Ярослава Магучіх на фото з росіянкою Марією Ласіцкене (instagram.com/vpshmagazine)

Що тепер буде з Ярославою

Спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що в Україні триває російсько-українська війна і це накладає певні обмеження та відповідальність.

"Вірне слідування спортивним традиціям, приміром - фото обіймів зі спортсменами-громадянами РФ, коли вони теж стають призерами, одразу використовує ворог як інформаційно-психологічну гармату, яка демонструє світу, що "їх тут немає". Тобто, необережна поведінка наших спортсменів, яких ми любимо і за яких щиро вболіваємо, може ставати об"єктом інформаційних спецоперацій ворога", - каже Маляр.

Разом з тим, чиновниця МІноборони просить припинити цькування Ярослави, допоки ми усі не почуємо її власне пояснення ситуації, що склалася.

"Ярослава Магучіх на даний час знаходиться в Токіо. Одразу після її повернення в мене запланована з нею зустріч. Про результати розмови повідомлю", - додала вона.

Зірка Олімпіади Магучіх вляпалась у скандал через росіянку. Тепер її викликають &quot;на килим&quot;Зірка Олімпіади Магучіх вляпалась у скандал через росіянку. Тепер її викликають &quot;на килим&quot;Зірка Олімпіади Магучіх вляпалась у скандал через росіянку. Тепер її викликають &quot;на килим&quot;

Ярослава Магучіх (instagram.com/vpshmagazine)

Додамо, що до складу української збірної на Олімпійських ігор 2020 ввійшли 60 армійських спортсменів.

Читайте також про те, скільки медалей здобули українські спортсмени на Олімпійських іграх 2020.

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