"Мы впервые не прошли?": искренние эмоции Ziferblat перед выходом в финал стали мемом (видео)

Во вторник, 13 мая, в швейцарском Базеле состоялся первый полуфинал самого ожидаемого музыкального шоу "Евровидение-2025". До последней минуты зрители и фанаты затаили дыхание: прозвучит ли название "Ukraine" среди финалистов? И прозвучало - но сама группа Ziferblat, как и все украинцы, успели изрядно понервничать. Их реакция на выход в финал стала мемом и разлетелась по сети.

РБК-Украина (проект Styler) собрало самые забавные из них и делится ими с вами.

В этом году организаторы "Евровидения" решили внести новые правила в сам процесс - и этим подвесили интригу до последней секунды. Все настолько затянулось, что группа Ziferblat реально подумала: "Все, на этот раз не прошли".

На видео, которое солист Даниил Лещинский выложил в TikTok, видно, как музыканты сидят с напряженными лицами, затаив дыхание.

В какой-то момент барабанщик Валентин, уже смирившись с поражением, расстроенно сказал: "Мы впервые не прошли? Обидно".

Но буквально через мгновение звучит: "Украина проходит в финал!" И тут началось: ребята выпрыгнули с мест, объятия, возгласы, радость на полную!

Этот момент сразу подхватили соцсети. Видео с реакцией разлетелось по сети, а пользователи пишут, что чуть ли не плакали вместе с Ziferblat. Особенно всех тронул Валентин - его эмоции разрывали сердце.

"Я записала в тетрадь ручкой всех, кто причастен к этим ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ТОРТУРам наших ребят и всех украинцев", - шутит одна из пользовательниц соцсети X.

Я записала в тетрадь ручкой всех, кто причастен к этим ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ТОРТУРам наших ребят и всех украинцев #Евровидение2025 pic.twitter.com/oGJL41YKAK - Вспышка Мисяченко (@CarinaeNebula7) 13 мая 2025

Украинцы не обошли вниманием и то, как на новость о проходе в финал отреагировал фронтмен Ziferblat.

Пока его брат Валентин еле сдерживал эмоции и буквально светился от напряжения, сам Даниил Лещинский сидел абсолютно спокойный - с таким лицом, будто ничего не произошло. Эта "каменная" реакция солиста сразу стала мемом.

То, что даня и валя из Зиферблата выглядят так по-разному, что я так долго не замечал, что они близнецы - это умора pic.twitter.com/WBPKElCnLy - SpideFox (c0mms open) (@SpideFox) 14 мая 2025 г .

Как прошел первый полуфинал "Евровидения-2025"

В первом полуфинале "Евровидения-2025" на сцену вышли представители из 18 стран. Но не все из них боролись за место в финале - Испания и Италия автоматически получили путевку, ведь входят в так называемую "большую пятерку", которая является соучредителем конкурса.

К ним в этом году присоединилась и Швейцария - как прошлогодний победитель, она тоже напрямую оказалась в гранд-финале.

А вот как выглядит список счастливчиков, которые уже точно будут бороться за победу 17 мая:

Украина

Исландия

Польша

Эстония

Испания

Швеция

Португалия

Норвегия

Италия

Сан-Марино

Албания

Нидерланды

Швейцария

До финала остался еще один шаг - второй полуфинал. Именно он определит, кто составит компанию этим странам в решающем шоу.