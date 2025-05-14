"Мы впервые не прошли?": искренние эмоции Ziferblat перед выходом в финал стали мемом (видео)
Во вторник, 13 мая, в швейцарском Базеле состоялся первый полуфинал самого ожидаемого музыкального шоу "Евровидение-2025". До последней минуты зрители и фанаты затаили дыхание: прозвучит ли название "Ukraine" среди финалистов? И прозвучало - но сама группа Ziferblat, как и все украинцы, успели изрядно понервничать. Их реакция на выход в финал стала мемом и разлетелась по сети.
РБК-Украина (проект Styler) собрало самые забавные из них и делится ими с вами.
В этом году организаторы "Евровидения" решили внести новые правила в сам процесс - и этим подвесили интригу до последней секунды. Все настолько затянулось, что группа Ziferblat реально подумала: "Все, на этот раз не прошли".
На видео, которое солист Даниил Лещинский выложил в TikTok, видно, как музыканты сидят с напряженными лицами, затаив дыхание.
В какой-то момент барабанщик Валентин, уже смирившись с поражением, расстроенно сказал: "Мы впервые не прошли? Обидно".
@ziferblat_band
Придайте этому человеку немного уверенности, пожалуйстаoriginal sound - Ziferblat
Но буквально через мгновение звучит: "Украина проходит в финал!" И тут началось: ребята выпрыгнули с мест, объятия, возгласы, радость на полную!
Этот момент сразу подхватили соцсети. Видео с реакцией разлетелось по сети, а пользователи пишут, что чуть ли не плакали вместе с Ziferblat. Особенно всех тронул Валентин - его эмоции разрывали сердце.
"Я записала в тетрадь ручкой всех, кто причастен к этим ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ТОРТУРам наших ребят и всех украинцев", - шутит одна из пользовательниц соцсети X.
Я записала в тетрадь ручкой всех, кто причастен к этим ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ТОРТУРам наших ребят и всех украинцев #Евровидение2025 pic.twitter.com/oGJL41YKAK- Вспышка Мисяченко (@CarinaeNebula7) 13 мая 2025
my shayla#Eurovision2025#Евровидение2025 pic.twitter.com/HGLVB7YjiG- ната (@woonataa) May 13, 2025
Украинцы не обошли вниманием и то, как на новость о проходе в финал отреагировал фронтмен Ziferblat.
Пока его брат Валентин еле сдерживал эмоции и буквально светился от напряжения, сам Даниил Лещинский сидел абсолютно спокойный - с таким лицом, будто ничего не произошло. Эта "каменная" реакция солиста сразу стала мемом.
То, что даня и валя из Зиферблата выглядят так по-разному, что я так долго не замечал, что они близнецы - это умора pic.twitter.com/WBPKElCnLy- SpideFox (c0mms open) (@SpideFox) 14 мая 2025 г .
украинцы, когда евровидение решило добить и так последние нервные клетки#Евровидение2025 #евровидение #Eurovision pic.twitter.com/LDIn1WCUgb- аста (@axvdgnr) May 13, 2025
когда знаешь что ты пройдешь в финал so u serving #Евровидение2025 #Eurovisión #Eurovisión2025 #Ziferblat pic.twitter.com/RGGzUQtddn- аста (@axvdgnr) 13 мая 2025 г .
#Евровидение2025- вотевер (@o_sole_mi) May 13, 2025
я, после часового выпрашивания сделать мне фото: pic.twitter.com/9rswV7KZwW
Как прошел первый полуфинал "Евровидения-2025"
В первом полуфинале "Евровидения-2025" на сцену вышли представители из 18 стран. Но не все из них боролись за место в финале - Испания и Италия автоматически получили путевку, ведь входят в так называемую "большую пятерку", которая является соучредителем конкурса.
К ним в этом году присоединилась и Швейцария - как прошлогодний победитель, она тоже напрямую оказалась в гранд-финале.
А вот как выглядит список счастливчиков, которые уже точно будут бороться за победу 17 мая:
-
Украина
-
Исландия
-
Польша
-
Эстония
-
Испания
-
Швеция
-
Португалия
-
Норвегия
-
Италия
-
Сан-Марино
-
Албания
-
Нидерланды
-
Швейцария
До финала остался еще один шаг - второй полуфинал. Именно он определит, кто составит компанию этим странам в решающем шоу.
Вас может заинтересовать
- Известный продюсер без прикрас оценил выступление Ziferblat на "Евровидении-2025"
- 5 выступлений на "Евровидении", которыми гордится Украина
- Представительница Мальты оценила песню Ziferblat.