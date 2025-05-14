"Евровидение-2025": результаты и какое место заняла Украина в первом полуфинале

Первый полуфинал "Евровидения 2025", где выступали представители Украины, группа Ziferblat с песней "Bird of Pray", закончился 13 мая в Швейцарии. По его итогам определились первые 10 финалистов песенного конкурса, гранд-финал которого пройдет 17 мая в Базеле.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как прошло музыкальное действо, кто прошел в финал и как выступили украинцы.

Кто прошел в финал "Евровидения-2025"

По итогам зрительского голосования, которое проводилось сразу после трансляции всех выступлений конкурсантов, в финал Евровидения 2025 прошли представители следующих стран:

Норвегия

Албания

Швеция

Исландия

Нидерланды

Польша

Сан-Марино

Эстония

Португалия

Украина

Результаты первого полуфинала "Евровидения-2025" (скриншот)

Как выступила Украина

Представители Украины - группа Ziferblat - вышли на сцену под номером пять с композицией "Bird of Pray". Их номер сразу зацепил за живое: это история о потере, вере и надежде - эмоции, которые чрезвычайно близки украинцам во время полномасштабной войны.

Песня звучала на двух языках - украинском и английском, что только усилило связь с европейской аудиторией.

Сцену превратили в атмосферное шоу с ретро-настроением: стильные костюмы, розовый неоновый свет, пиротехнические эффекты - все это создавало впечатление, что ты не просто смотришь выступление, а проживаешь с артистами каждую секунду.



А в конце - искренняя благодарность Европе за поддержку, выраженная языком жестов и сердцем.

После выступления зал буквально взорвался аплодисментами. В соцсетях пользователи уже пишут о глубокой символике номера, называя его одним из самых эмоциональных в этот вечер.

Когда будет второй полуфинал "Евровидения-2025"

Второй полуфинал песенного действа состоится в четверг, 15 мая. В тот вечер на сцену выйдут представители таких стран как: