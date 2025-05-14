"Евровидение-2025": результаты и какое место заняла Украина в первом полуфинале
Первый полуфинал "Евровидения 2025", где выступали представители Украины, группа Ziferblat с песней "Bird of Pray", закончился 13 мая в Швейцарии. По его итогам определились первые 10 финалистов песенного конкурса, гранд-финал которого пройдет 17 мая в Базеле.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как прошло музыкальное действо, кто прошел в финал и как выступили украинцы.
Кто прошел в финал "Евровидения-2025"
По итогам зрительского голосования, которое проводилось сразу после трансляции всех выступлений конкурсантов, в финал Евровидения 2025 прошли представители следующих стран:
- Норвегия
- Албания
- Швеция
- Исландия
- Нидерланды
- Польша
- Сан-Марино
- Эстония
- Португалия
- Украина
Результаты первого полуфинала "Евровидения-2025" (скриншот)
Как выступила Украина
Представители Украины - группа Ziferblat - вышли на сцену под номером пять с композицией "Bird of Pray". Их номер сразу зацепил за живое: это история о потере, вере и надежде - эмоции, которые чрезвычайно близки украинцам во время полномасштабной войны.
Песня звучала на двух языках - украинском и английском, что только усилило связь с европейской аудиторией.
Сцену превратили в атмосферное шоу с ретро-настроением: стильные костюмы, розовый неоновый свет, пиротехнические эффекты - все это создавало впечатление, что ты не просто смотришь выступление, а проживаешь с артистами каждую секунду.
А в конце - искренняя благодарность Европе за поддержку, выраженная языком жестов и сердцем.
После выступления зал буквально взорвался аплодисментами. В соцсетях пользователи уже пишут о глубокой символике номера, называя его одним из самых эмоциональных в этот вечер.
Когда будет второй полуфинал "Евровидения-2025"
Второй полуфинал песенного действа состоится в четверг, 15 мая. В тот вечер на сцену выйдут представители таких стран как:
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Австралия: Go-Jo - "Milkshake Man"
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Черногория: Нина Жижич - "Dobrodošli"
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Ирландия: Эмми - "Laika Party"
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Латвия: Tautumeitas - "Bur man laimi"
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Армения: Parg - "SURVIVOR"
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Австрия: JJ - "Wasted Love"
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Греция: Клавдия - "Asteromata"
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Литва: Katarsis - "Tavo akys"
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Мальта: Мириана Конте - "SERVING"
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Грузия: Мариам Шенгелия - "Freedom"
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Дания: Сиссал - "Hallucination"
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Чехия: ADONXS - "Kiss Kiss Goodbye"
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Люксембург: Лора Торн - "La poupée monte le son"
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Израиль: Юваль Рафаэль - "New Day Will Rise"
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Сербия: Принц - "Mila"
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Финляндия: Эрика Викман - "ICH KOMME"
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