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"Евровидение-2025": результаты и какое место заняла Украина в первом полуфинале

Среда 14 мая 2025 00:24
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"Евровидение-2025": результаты и какое место заняла Украина в первом полуфинале Результаты первого полуфинала "Евровидения-2025" (скриншот)
Автор: Иванна Пашкевич

Первый полуфинал "Евровидения 2025", где выступали представители Украины, группа Ziferblat с песней "Bird of Pray", закончился 13 мая в Швейцарии. По его итогам определились первые 10 финалистов песенного конкурса, гранд-финал которого пройдет 17 мая в Базеле.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как прошло музыкальное действо, кто прошел в финал и как выступили украинцы.

Кто прошел в финал "Евровидения-2025"

По итогам зрительского голосования, которое проводилось сразу после трансляции всех выступлений конкурсантов, в финал Евровидения 2025 прошли представители следующих стран:

  • Норвегия
  • Албания
  • Швеция
  • Исландия
  • Нидерланды
  • Польша
  • Сан-Марино
  • Эстония
  • Португалия
  • Украина

Результаты первого полуфинала "Евровидения-2025" (скриншот)

Как выступила Украина

Представители Украины - группа Ziferblat - вышли на сцену под номером пять с композицией "Bird of Pray". Их номер сразу зацепил за живое: это история о потере, вере и надежде - эмоции, которые чрезвычайно близки украинцам во время полномасштабной войны.

Песня звучала на двух языках - украинском и английском, что только усилило связь с европейской аудиторией.

Сцену превратили в атмосферное шоу с ретро-настроением: стильные костюмы, розовый неоновый свет, пиротехнические эффекты - все это создавало впечатление, что ты не просто смотришь выступление, а проживаешь с артистами каждую секунду.


А в конце - искренняя благодарность Европе за поддержку, выраженная языком жестов и сердцем.

После выступления зал буквально взорвался аплодисментами. В соцсетях пользователи уже пишут о глубокой символике номера, называя его одним из самых эмоциональных в этот вечер.

Когда будет второй полуфинал "Евровидения-2025"

Второй полуфинал песенного действа состоится в четверг, 15 мая. В тот вечер на сцену выйдут представители таких стран как:

  1. Австралия: Go-Jo - "Milkshake Man"

  2. Черногория: Нина Жижич - "Dobrodošli"

  3. Ирландия: Эмми - "Laika Party"

  4. Латвия: Tautumeitas - "Bur man laimi"

  5. Армения: Parg - "SURVIVOR"

  6. Австрия: JJ - "Wasted Love"

  7. Греция: Клавдия - "Asteromata"

  8. Литва: Katarsis - "Tavo akys"

  9. Мальта: Мириана Конте - "SERVING"

  10. Грузия: Мариам Шенгелия - "Freedom"

  11. Дания: Сиссал - "Hallucination"

  12. Чехия: ADONXS - "Kiss Kiss Goodbye"

  13. Люксембург: Лора Торн - "La poupée monte le son"

  14. Израиль: Юваль Рафаэль - "New Day Will Rise"

  15. Сербия: Принц - "Mila"

  16. Финляндия: Эрика Викман - "ICH KOMME"

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