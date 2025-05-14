"Евровидение 2025": видео выступлений всех участников первого полуфинала
13 мая завершился первый полуфинал "Евровидения 2025", в котором приняли участие 15 участников, среди которых и группа Ziferblat с песней "Bird of pray".
РБК-Украина (проект Styler) собрало видео выступлений всех участников - и тех, которые прошли в Гранд-финал песенного действа, и тех, которые не смогли преодолеть полуфинальную стадию конкурса.
Исландия - Væb с песней "RÓA"
Польша - Юстина Стечковская "GAJA"
Словения - Клемен "How Much Time Do We Have Left"
Эстония - Томми Кэш "Espresso Macchiato"
Украина - Ziferblat "Bird of Pray"
Швеция - KAJ "Bara bada bastu"
Португалия - Napa "Deslocado"
Норвегия - Кайл Алессандро "Lighter"
Бельгия - Red Sebastian "Strobe Lights"
Азербайджан - Mamagama "Run With U"
Сан-Марино - Габри Понте "Tutta l'Italia"
Албания - Shkodra Elektronike "Zjerm"
Нидерланды - Клод "C'est La Vie"
Хорватия - Марко Бошняк "Poison Cake"
Кипр - Theo Evan "Shh"
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