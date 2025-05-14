"Евровидение 2025": видео выступлений всех участников первого полуфинала

13 мая завершился первый полуфинал "Евровидения 2025 ", в котором приняли участие 15 участников, среди которых и группа Ziferblat с песней "Bird of pray".

РБК-Украина (проект Styler) собрало видео выступлений всех участников - и тех, которые прошли в Гранд-финал песенного действа, и тех, которые не смогли преодолеть полуфинальную стадию конкурса.