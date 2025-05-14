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"Евровидение 2025": видео выступлений всех участников первого полуфинала

Среда 14 мая 2025 00:34
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"Евровидение 2025": видео выступлений всех участников первого полуфинала Прошел первый полуфинал "Евровидения 2025" (фото: t.me/euroreport)
Автор: Иванна Пашкевич

13 мая завершился первый полуфинал "Евровидения 2025", в котором приняли участие 15 участников, среди которых и группа Ziferblat с песней "Bird of pray".

РБК-Украина (проект Styler) собрало видео выступлений всех участников - и тех, которые прошли в Гранд-финал песенного действа, и тех, которые не смогли преодолеть полуфинальную стадию конкурса.

Исландия - Væb с песней "RÓA"

Польша - Юстина Стечковская "GAJA"

Словения - Клемен "How Much Time Do We Have Left"

Эстония - Томми Кэш "Espresso Macchiato"

Украина - Ziferblat "Bird of Pray"

Швеция - KAJ "Bara bada bastu"

Португалия - Napa "Deslocado"

Норвегия - Кайл Алессандро "Lighter"

Бельгия - Red Sebastian "Strobe Lights"

Азербайджан - Mamagama "Run With U"

Сан-Марино - Габри Понте "Tutta l'Italia"

Албания - Shkodra Elektronike "Zjerm"

Нидерланды - Клод "C'est La Vie"

Хорватия - Марко Бошняк "Poison Cake"

Кипр - Theo Evan "Shh"

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