Известный продюсер без прикрас оценил выступление Ziferblat на "Евровидении-2025"

Украинский продюсер Олег Боднарчук поделился своими впечатлениями от выступления группы Ziferblat на "Евровидении-2025". Он подробно проанализировал как смысловое наполнение песни, так и режиссерское решение номера.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его Telegram-канал "Територія Б".

"Здесь я бы хотел начать о смысле, который заложен в песню. Для меня "птичка" - это метафора, символизирующая украинцев, которые взлетели над своими домами или разлетелись по всей стране, или даже по миру. Парни призывают их вернуться, а тех, кто их встретит, прижать, согреть", - пояснил Боднарчук.

По мнению продюсера, раскрыть такую ​​сложную и чувствительную тему сценически - задача непростая.

"Нет единственно возможного варианта, как поставить номер на эту глубокую и болезненную тему. Конечно, нужно искать какие-то символы и подтексты", - отметил он.



Как Ziferblat выступил на "Евровидении" (скриншот)

Боднарчук положительно оценил концептуальность и глубину выступления Ziferblat.

"Мне понравилось, что у представителей нашей страны уже традиционно все было концептуально и художественно организовано, глубоко, смыслово и философски", - подчеркнул он.

Впрочем, не обошлось и без критики от продюсера. В частности, ему не понравилось световое оформление.

"Местами не понял некоторые световые решения, по которым потерялась структура самого светового рисунка - светилось все, и концепция лучей была не ясна", - отметил Олег Боднарчук.



Олег Боднарчук (фото: facebook.com/olegbodnarchuk)

Что касается костюмов и визуальной части выступление группы Ziferblat, продюсер был еще более прямолинейным.

"Костюмы мне, как и цветовая гамма номера, не понравились. Не воспринял силуэт солиста. Считаю, все эти рассказы о символах, заложенных в костюмы из 70-х и т.д., просто сказками. Тогда почему там не было хлеба, калины, аиста и платка?" - отметил он.

В итоге Боднарчук выразил свою общую оценку и поддержку артистам.

"В целом - гордость за талант Украины, музыкальность, смысловость и утонченность. Поздравляю!" - написал он.



Как Ziferblat выступил на "Евровидении" (скриншот)

Напомним, 13 мая завершился первый полуфинал "Евровидения 2025", в котором приняли участие 15 участников, среди которых и группа Ziferblat с песней "Bird of pray". Украинская группа прошла в финал песенного конкурса.