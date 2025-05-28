В сети "похоронили" Джамалу, Билык и других звезд: кто стоит за вирусными фейками

Что известно о фейках

Ложные сообщения о смерти звезд начали распространяться с середины мая на новосозданном аккаунте в YouTube под названием "Украинские звезды".

На каждом ролике стоит траурная обложка одной из знаменитостей и подпись "5 украинских звезд, которые ушли из жизни сегодня".

В сети "похоронили" украинских звезд (скриншот)

Героями таких роликов стали Ирина Билык, Станислав Боклан, Джамала, Надя Дорофеева, Артем Пивоваров, Светлана Лобода и многие другие.

К примеру, на видео, в котором рассказывали о "смерти" Джамалы, уже более 19 тысяч просмотров. На других в зависимости от сроков публикации - от 100 до нескольких десятков тысяч.

Как выглядят фейки о "смерти" украинских звезд (скриншот)

Что известно об источнике фейковых новостей

Аккаунт был создан 13 мая. Его контент, очевидно, сгенерирован и озвучен искусственным интеллектом.

Авторам фейковых новостей за несколько недель удалось собрать более 100 тысяч просмотров.

Примечательно, что страной происхождения профиля, который посвящен украинским звездам, указан Азербайджан.

Что известно об аккаунте, который распространяет фейки о смерти звезд (скриншот)

Такая дезинформация может быть как способом хайпа и зарабатывания денег, так и делом рук россиян. Ранее они уже "похоронили" звезду украинских мемов Исаака Величко.

Как отреагировали в сети

Одна из пользовательниц Ника рассказала в Threads, как ее мама стала "жертвой" вирусного видео и обратила внимание на проблему.

"Сегодня моя маман сообщила мне, что умерла Джамала - во сне, в своем доме возле Львова, оставив на столе недописанное стихотворение. И еще Билык умерла. И какой-то дед", - поделилась она.

"Это вообще нормально, что на ютубе куча такого барахла? Только под этим видео 19 тысяч просмотров. И люди же реально верят. Мне пришлось в очередной раз объяснять, что видео кликбейт, озвучивает ИИ..." - добавила девушка.

В сети распространили фейк о "смерти" Джамалы (скриншот)

Другие пользователи поделились похожими историями и призвали блокировать подобные каналы.

Вот что пишут в сети:

"Да, недавно мне сообщила бабушка, что увидела в ютубе, что умер Кондратюк..."

"Мама вчера смотрела такое же видео, но о Дорофеевой. Я пыталась понять, зачем создают такие видео, но не смогла".

"Свекровь как-то позвонила моему мужу чуть ли не в истерическом состоянии: "По Харькову ударили ядеркой!". Так что Джамале еще, может, повезло".

"Мне мама тоже периодически сообщает о трагедиях".

"На такие страницы жаловаться. Только это поможет".

"Я написала жалобу на этот ютуб канал, когда его увидела. И вам советую. Это должно быть заблокировано!"

Реакция пользователей на фейки о смерти украинских звезд (скриншот)

Жертвами дезинформации часто становятся люди старшего возраста, которые плохо разбираются в цифровой грамотности. Ранее мы рассказывали, как распознать фейковые новости.