Бен Стиллер стал жертвой российской пропаганды: это касается Украины

Голливудский актер Бен Стиллер отреагировал на распространенную Илоном Маском пропагандистскую публикацию о том, что актер якобы взял деньги USAID на поездку в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Стиллера в соцсети Х.

"Абсолютная ложь. Неправда. Это ложь, исходящая от российских СМИ. Я полностью сам оплатил свою гуманитарную поездку в Украину. Не было никакого финансирования от USAID и, конечно, никаких личных выплат", - отметил он в Х.

Ранее Илон Маск распространил в сети ролик якобы от имени американского издания "E!News", которого нет на официальных ресурсах. Это был российский фейк о том, что знаменитости ездили в Украину для пиара президента Владимира Зеленского за деньги USAID.

Отмечалось, что якобы за визит в Украину Анджелина Джоли получила 20 миллионов долларов, Шон Пенн - 5 миллионов долларов, Жан-Клод Ван Дам - 1,5 миллиона долларов, Орландо Блум - 8 миллионов долларов и Бен Стиллер - 4 миллионов долларов.



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Как отреагировали в Украине

Представители Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) также отреагировали на это.

"Распространение подобной лжи дискредитирует и обесценивает поддержку Украины среди мировых и культурных деятелей. Несмотря на блокировку Х в самой РФ, российская пропаганда активно использует эту соцсеть для распространения собственных нарративов", - написал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Что известно о визите Бена Стиллера в Украину

Голливудский актер приезжал в Украину летом 2022 года. Он был во Львове, Киеве, а также в деоккупированных весной того же года Ирпене и Буче.

Стиллер хотел своими глазами увидеть зверства россиян в Украине и привлечь внимание мира к войне в Украине.

"Видеть все это собственными глазами очень поражает. Я здесь вместе с агентством ООН по делам беженцев. Наша гуманитарная миссия - привлечь внимание к судьбе вынужденных переселенцев в результате этой войны, к внутренне перемещенным лицам. А таких миллионы и миллионы", - рассказал актер в интервью.