Кто такой Исаак Величко, которого "похоронили" россияне
22 мая россияне "похоронили" звезду "Любимая, мы убиваем детей" и "МастерШеф" Исаака Величко, однако информация не получила подтверждения.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о парне, который когда-то стал мемом.
Исаак Величко погиб или нет
Российские СМИ сообщили, что на Константиновском направлении якобы погиб 19-летний Исаак Величко.
Мол, он вступил в ВСУ по молодежному контракту 18-24.
Официально эту информацию, которую также начали распространять в украинских соцсетях, никто не подтвердил.
В последнее время россияне стали активнее делать вбросы о смерти известных украинцев.
Из последнего, что было известно о парне, - о его учебе в университете и увлечении робототехникой.
После 21:50 телеграм-каналы начали распространять информацию, что сестра Исаака опровергла российский вброс.
Звезда "Любимая, мы убиваем детей" умер или нет (скриншот)
Что известно об Исааке Величко
Он родился в Чигирине в 2006 году.
Имел непростое детство: отец оставил семью, а с мамой постоянно конфликтовал.
Благодаря участию в проекте "Кохана, ми вбиваємо дітей" они смогли немного наладить контакт.
Он стал знаменитым благодаря эмоциональным словам о шоколадке. Эта фраза превратились в вечный мем и сделала парня любимцем публики.
"Она себе шоколадку купила? Гадина! А я, может, тоже хочу шоколадку!" - плача сказал тогда он.
В 2016-м он пошел покорять программу "МастерШеф. Дети". И хотя там вылетел во втором выпуске, продолжил увлекаться кулинарией и мечтал открыть ресторан.
Он также сосредоточился на учебе. Даже как-то презентовал собственноручно собранного робота.
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