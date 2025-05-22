Кто такой Исаак Величко, которого "похоронили" россияне

22 мая россияне "похоронили" звезду "Любимая, мы убиваем детей" и "МастерШеф" Исаака Величко, однако информация не получила подтверждения.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о парне, который когда-то стал мемом.

Исаак Величко погиб или нет

Российские СМИ сообщили, что на Константиновском направлении якобы погиб 19-летний Исаак Величко.

Мол, он вступил в ВСУ по молодежному контракту 18-24.

Официально эту информацию, которую также начали распространять в украинских соцсетях, никто не подтвердил.

В последнее время россияне стали активнее делать вбросы о смерти известных украинцев.

Из последнего, что было известно о парне, - о его учебе в университете и увлечении робототехникой.

После 21:50 телеграм-каналы начали распространять информацию, что сестра Исаака опровергла российский вброс.

Звезда "Любимая, мы убиваем детей" умер или нет (скриншот)

Что известно об Исааке Величко

Он родился в Чигирине в 2006 году.

Имел непростое детство: отец оставил семью, а с мамой постоянно конфликтовал.

Благодаря участию в проекте "Кохана, ми вбиваємо дітей" они смогли немного наладить контакт.

Он стал знаменитым благодаря эмоциональным словам о шоколадке. Эта фраза превратились в вечный мем и сделала парня любимцем публики.

"Она себе шоколадку купила? Гадина! А я, может, тоже хочу шоколадку!" - плача сказал тогда он.



В 2016-м он пошел покорять программу "МастерШеф. Дети". И хотя там вылетел во втором выпуске, продолжил увлекаться кулинарией и мечтал открыть ресторан.

Он также сосредоточился на учебе. Даже как-то презентовал собственноручно собранного робота.