Фейковые новости и дезинформация: как их распознать и не распространять

С появлением интернета появилась возможность лавинообразного распространения информации, не всегда достоверной. Это привело к буму фейковых новостей, манипулятивных статей и искаженных фактов, что особенно опасно в условиях полномасштабной войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киберполиции в Telegram.

В условиях кибервойны мошенники искажают информацию и факты для достижения своих целей. Чтобы не стать жертвой пропаганды или мошенничества, необходимо критически оценивать и проверять любую информацию. Именно здесь на помощь приходит фактчекинг.

Фактчекинг - это процесс проверки достоверности информации, распространяемой в СМИ, соцсетях и других медийных источниках.

Этот инструмент используется для:

Выявления и опровержения ложной информации, фейковых новостей, пропаганды и дезинформации.

Подтверждения достоверности информации, чтобы помочь людям принимать обоснованные решения на основе фактов.

Повышение уровня прозрачности медиапространства.

Как использовать фактчекинг