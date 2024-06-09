Фейковые новости и дезинформация: как их распознать и не распространять
С появлением интернета появилась возможность лавинообразного распространения информации, не всегда достоверной. Это привело к буму фейковых новостей, манипулятивных статей и искаженных фактов, что особенно опасно в условиях полномасштабной войны с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киберполиции в Telegram.
В условиях кибервойны мошенники искажают информацию и факты для достижения своих целей. Чтобы не стать жертвой пропаганды или мошенничества, необходимо критически оценивать и проверять любую информацию. Именно здесь на помощь приходит фактчекинг.
Фактчекинг - это процесс проверки достоверности информации, распространяемой в СМИ, соцсетях и других медийных источниках.
Этот инструмент используется для:
- Выявления и опровержения ложной информации, фейковых новостей, пропаганды и дезинформации.
- Подтверждения достоверности информации, чтобы помочь людям принимать обоснованные решения на основе фактов.
- Повышение уровня прозрачности медиапространства.
Как использовать фактчекинг
- Пользуйтесь первоисточниками при проверке информации, сверяйтесь с официальными ресурсами.
- Проверяйте фото и видео на подлинность. Для этого, в частности, можно воспользоваться сервисом поиска изображений Google.
- Выясните, не внесен ли определенный ресурс Центром противодействия дезинформации или Службой безопасности Украины в список инструментов распространения враждебной дезинформации.
- Используйте ресурс "Кибер Брама". Платформа содержит практические рекомендации и инструменты для защиты от киберугроз, фейков и дезинформации.
Ранее в МВД предупредили о новой мошеннической схеме. Аферисты выманивают деньги, предлагая несуществующие курсы.
Также в киберполиции рассказали, как не попасть на крючок мошенников, выманивающих деньги через SMS.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.