РФ создала фейковые "гуманитарные" организации, чтобы подменить Красный Крест, - ГУР
На территории России действуют псевдогуманитарные организации, которые контролируются спецслужбами и выдают себя за структуры, якобы опекающие украинских военнопленных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
По данным ГУР, эти фейковые образования выполняют сразу несколько задач: с одной стороны, имитируют оказание помощи украинским пленникам, а с другой - используются как повод для недопуска настоящих международных миссий к местам содержания.
"На сегодня есть информация о 186 местах содержания украинских пленных, куда россияне не допускают представителей Красного креста и других мониторинговых миссий", - отмечают в ГУР.
Кроме дезинформации, такие фейковые организации используют родственников пленных как источник конфиденциальной информации. Их под видом "помощи" заставляют передавать данные, которые впоследствии могут быть использованы против Украины.
В разведке призвали украинцев быть бдительными и не контактировать с подозрительными структурами, даже если те называют себя "гуманитарными" или "правозащитными".
Единственным уполномоченным органом, который занимается возвращением пленных, остается Координационный штаб по вопросам обращения с пленными.
Напомним, сегодня мы писали, на фоне роста численности заключенных в составе российской армии Россия инициировала кампанию по адаптации командного состава к специфике работы с уголовным контингентом.
Как отмечают авторы методичек, привычные механизмы управления в таких коллективах не работают, в связи с чем для построения дисциплины офицерам необходимо искать отдельный подход к "зэкам".
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